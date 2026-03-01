Mijatović nakon poraza od Njemačke: Ovakve utakmice nisu finala, tu se skupljaju bodovi

Podijeli :

Foto: Marin Sušić / HKS

Hrvatska košarkaška reprezentacija bila je nadomak još jednoj pobjedi nad Njemačkom, ali je u dvoboju Europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. odigranom u nedjelju u Bonnu ispustili 15 poena prednosti iz treće četvrtine te na kraju izgubili s 91:89 (22:24, 19:26, 21:17, 15:10; 14:12) u produžetku. Nakon susreta izjavu je dao hrvatski izbornik Tomislav Mijatović.

“Ne volim govoriti nakon poraza i tražiti isprike, mi smo izgubili. Kontrolirali smo 90 posto utakmice i s dvije, tri situacije i nedostatkom balansa dozvolili smo im lagane poene. Naravno, to je Njemačka u gostima. Čestitke našim dečkima koji su hrabro ušli u ovaj prozor.

Možemo biti ponosni, prvi smo u skupini, ali moramo nastaviti još jače kako bismo došli do našeg cilja, a to je plasman na SP. Kako je bilo nama, tako je i njima. Vodili smo 15 razlike u zadnjoj četvrtini, ne bih se izvlačio na umor. Pokazali smo sami sebi i svima da smo sposobni svakoga pobijediti.

“Ove utakmice nisu finala, već skupljanje bodova. Danas smo skupili bod, ispred smo Njemačke, obranili smo pobjedu iz Zagreba. Atmosfera je jako dobra, mi smo u procesu skupljanja bodova i ovo su kvalifikacije. Moramo biti skromni, ovako raditi i dobre stvari će se dogoditi”, zaključio je hrvatski izbornik.

Do kraja natjecanja u prvoj fazi kvalifikacija, hrvatski košarkaši će još gostovati na Cipru (3. srpnja) i ugostiti Izrael (6. srpnja). Prve tri reprezentacije, a to će biti Hrvatska, Njemačka i Izrael, u drugom dijelu kvalifikacija će se spojiti s tri najbolje reprezentacije iz skupine F u kojoj su trenutačno na tim pozicijama Poljska (3-0), Nizozemska (2-2) i Austrija (1-3), a posljednja je Latvija (1-2).