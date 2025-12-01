Mijatović nahvalio 19-godišnjeg dragulja: ‘Zna da mora ostati skroman i gladan, nebo mu je granica’

Podijeli :

GonzalesxPhoto TobiasxJorgensen via Guliver

Hrvatski košarkaši ostvarili su i drugu pobjedu na startu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine, nakon što su u Rigi porazili Izrael sa 85-71.

Hrvatsku su do pobjede predvodio Michael Ružić sa 23 koša, devet skokova i tri asistencije, sjajan je bio i Mario Hezonja sa 19 koševa i 13 skokova, dok je Luka Božić ubacio 11 koševa, pet skokova i četiri asistencije.

Susret je komentirao i 19-godišnji junak susreta Ružić:

“Jako dobro smo počeli, imali 0:12 u početku, onda su se oni vratili u utakmicu, i onda smo jedno vrijeme bili izjednačeni. U drugom dijelu je naša obrana preokrenula utakmicu, igrali smo svoju igru, dignuli ritam i razlika je samo rasla i rasla”, kazao je i nastavio:

“Osjećao sam se dobro na parketu i zahvalan sam izborniku na pozivu, igrati za reprezentaciju je čast, nešto što sam sanjao otkako sam bio mali. Trebalo mi je ovo da se vratim u formu nakon ozljede gležnja. Bio sam van ritma mjesec i pol dana. Radim, fokusiran sam na sadašnjost i ne gledam previše prema naprijed. Pokušavam svaki dan biti sve bolji i bolji.”

Same pohvale imao je o njemu i izbornik Tomislav Mijatović.

“Kada me pitaju za nekog igrača, uvijek kažem isto: igrač je igrač bez obzira na godine. Michael je svoju želju pokazao ljetos, malo ga je usporila ozljeda, ali bez obzira na godine i neiskustvo u reprezentaciji, njemu je samo nebo granica. Zna da mora ostati skroman i gladan”, rekao je izbornik i onda komentirao pobjedu.

“Igrači su sjajno odradili plan igre. Pobijedili smo iskusnu i jako dobro vođenu momčad Izraela. Imam veliko poštovanje za njihovog trenera i igrače i znali smo da će biti teško i zbog toga sam ponosniji na svoje igrače koji su se borili, nisu se opustili i hvala im na tome. Korak po korak nastavljamo svoj proces do iduće akcije.

Od prvog do zadnjeg igrača, svaki je dao svoj doprinos. Izrael ima roster satkan od igrača iz europskih natjecanja i neugodna su momčad. Zadovoljni zatvaramo ovaj prvi prozor i spremno i sa znanjem da možemo sa svima, ćemo se spremati i dalje.”