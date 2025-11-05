Karlo Matković: Od Livna do NBA parketa

U novoj NBA sezoni – koju možete pratiti u programu Sport Kluba – naslov prvaka brane Oklahoma City Thunderi. No, ljubitelji košarke u Hrvatskoj posebno će pratiti igre triju klubova u kojima nastupaju naši predstavnici.
Naime, ove sezone u NBA-u igraju trojica hrvatskih košarkaša – Ivica Zubac u dresu Los Angeles Clippersa, Dario Šarić u dresu Sacramento Kingsa i Karlo Matković u dresu New Orleans Pelicansa.
Junak današnje priče je skromni dečko iz Livna, gradića u Bosni i Hercegovini, Karlo Matković, koji je napokon dočekao pravu priliku u New Orleans Pelicansima. Trener Willie Green u prvih pet, šest utakmica sezone praktički mu nije davao minutažu, ali sada je eksplodirao. Jedan od razloga je ozljeda prve zvijezde momčadi Ziona Williamsona, a sudeći prema prvom konkretnom nastupu – Matković je priliku iskoristio na najbolji način.
Hrvatski centar odigrao je značajnu ulogu u prvoj pobjedi Pelicansa ove sezone. Njegova je momčad svladala Charlotte Hornets 116:112. Unatoč ograničenom vremenu na parketu, Matković je bio jedan od ključnih igrača u neizvjesnoj završnici. U samo 15 minuta igre upisao je 13 poena, 6 skokova, 2 asistencije, jednu blokadu i jednu ukradenu loptu. Pritom je pogodio šest od sedam pokušaja iz igre, a Pelicansi su tijekom njegovog boravka na terenu ostvarili +13 razliku.
Zakucavanja su bila spektakularna, energija zarazna, a komentatori i navijači oduševljeni – Matković je jasno pokazao da želi biti ozbiljna opcija u rotaciji New Orleansa.
Karlo Matković rođen je 30. ožujka 2001. u Livnu, u Bosni i Hercegovini, u hrvatskoj obitelji. Visok je 208 centimetara, poznat po eksplozivnosti i visokom odrazu, a posljednjih godina dodatno je radio na šutu za tri poena – elementu koji bi ove sezone trebao sve češće pokazivati i na NBA parketima.
Košarkaški put započeo je u mlađim kategorijama zagrebačke Cedevite gdje je stigao u dobi od 14 i pol godina, a potom je iskustvo stjecao u regiji – u OKK Beogradu te zatim u Megi Basket, klubu koji je u NBA poslao i trostrukog MVP-a Nikolu Jokića. Matković je u tom sustavu mirno gradio svoj put, stepenicu po stepenicu, bez preskakanja. No, nije mu bilo lako tako rano otići od kuće:
“Roditelji su ostali raditi u Livnu, brat i sestra su također bili „dolje“, morao sam ići sam. Prva godina je bila teška, za Božić sam htio ići kući, bio mi je šok kada sam stigao iz malog mjesta. Međutim, na kraju mi je bilo vrhunski, mogao bih živjeti tamo. Zagreb će mi zauvijek biti u srcu, ostao sam prijatelj sa svim tim igračima i bilo mi je kasnije puno lakše”, kazao je za SN.
Na ljeto 2022. izabran je kao 52. pick druge runde NBA drafta od strane New Orleans Pelicansa. Za razliku od brojnih europskih igrača koji žure „preko bare“, odlučio je ostati još jednu sezonu u Europi i nastupati za ljubljansku Cedevitu Olimpiju. U veljači 2024. stigao je poziv iz NBA-a: Pelicansi su ga uključili u svoj razvojni program kroz G ligu, gdje je dodatno brusio formu. A podatak kako za njegovu karijeru brine Miško Ražnatović, najpoznatiji europski menadžer koji je raspametio NBA gazde, dovoljno govori da je u sigurnim rukama.
Prva sezona u NBA-u pokazala je da se radi o igraču s potencijalom – u 42 utakmice prosječno je bilježio 7,7 poena i 5 skokova uz vrlo dobru šutersku preciznost.
S obzirom na ono što je pokazivao u Megi, Cedeviti Olimpiji i u dresu hrvatske reprezentacije, jasno je da se radi o modernom „stretch“ centru: igrača koji može trčati kontru, završavati akcije zakucavanjima te igrati kvalitetan pick-and-roll.
„Samo su mi stalno govorili: budi strpljiv, radi, ostani pozitivan i drži glavu gore – sve će doći na svoje. I stvarno, ne brinem previše… opet ćemo igrati“, rekao je Karlo jednom prilikom za američke medije.
O prelasku iz Europe u NBA-ligu dodao je:
„Na početku sezone ne igraš puno… sve se odvija jako brzo. Manje je treninga nego u Europi, a utakmice su gotovo svaki dan.“
Njegov pristup i predanost jasno pokazuju da u NBA nije došao slučajno. Polako, strpljivo, bez forsiranja – gradio je karijeru temeljito, svjestan da se u ovom poslu ništa ne smije preskakati.
Ono po čemu je osobito zapao za oko jest obrana. Dok je igrao za Cedevitu Olimpiju, bio je najbolji bloker EuroCupa, potvrdivši da su njegova fizička moć i osjećaj za defenzivu daleko iznad prosjeka.
U NBA-sezoni proboj je stigao kad je dobio više minuta i iskoristio ih: u jednoj utakmici ubacio je 19 poena, dodatno učvrstivši dojam da Pelicansi u njemu imaju ozbiljan potencijal za budućnost.
Matković je odavno izrazio želju da nastupa za Hrvatsku, a debitirao je u veljači 2022. u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Za to je velikim dijelom zaslužan tadašnji izbornik Veljko Mršić, koji je inzistirao da FIBA odobri promjenu reprezentativnog statusa, budući da je Karlo ranije bio na popisu BiH. Kad je stigla dozvola da može igrati za Hrvatsku, bilo je jasno da reprezentacija dobiva veliko pojačanje.
Govoreći o nastupu za Hrvatsku, Matković je jednom prilikom rekao:
„Ovo je ispunjenje dječačkog sna. Kao kad te stariji dečki pozovu na basket, haha… Kad pogledam odakle sam došao i kako sam došao, sve postane emocionalno. Naravno da sam o tome maštao, ali trebat će mi još vremena da postanem svjestan svega.“
Karlo svojom pojavom i radom šalje jasnu poruku – hrvatska košarka ima potencijal, ali treba sustav i okvir u kojem će taj potencijal doći do izražaja.
Priča o Karlu Matkoviću nije priča o slučajnom talentu, nego o radu, disciplini i iskorištenim prilikama. Od rodnog Livna, preko zagrebačke Cedevite, regionalne ABA lige, pa sve do NBA-a, pokazao je da dječački snovi doista mogu postati stvarnost. Danas ima priliku potvrditi se kao važan igrač Pelicansa i nezaobilazan član nove generacije hrvatske košarke.
