Junak Hezonja nakon dramatičnog polufinala: ‘Želim istaknuti jednu osobu…’

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja, koji je s dvije trice u posljednjih 18 sekundi donio Real Madridu preokret i prolaz u finale španjolskog Kupa, rekao je da „uvijek treba vjerovati do kraja“.

Real Madrid je u subotu navečer pobijedio sa 108-106 Valenciju, domaćina završnog turnira, pa će u nedjelju od 19 sati igrati u finalu s Baskonijom u susretu koji pratite na SK2.

„Uvijek treba igrati do posljednjeg sučevog zvižduka, ne predavati se i vjerovati do kraja“, izjavio je 30-godišnji Hezonja za Real Madrid TV.

Hrvatski reprezentativac je ubacio 25 koševa u utakmici koja je s 214 poena ušla u povijest Španjolske jer je to bio susret s najviše postignutih koševa ikada u Kupu, u osnovnom dijelu bez produžetaka.

„Najvažnije je kako reagira ekipa. Treba uvijek gledati prema naprijed i vjerovati u suigrača pored sebe“, rekao je Hezonja.

Sa sedam postignutih trica izjednačio je raniji rekord španjolskog Kupa, odnosno po sedam trica koje su u jednoj utakmici tog natjecanja zabijali Juan Antonio Sana Epifanio 1987. godine, Andy Toolson 1995. i Kostas Vasileiadis 2011.

„Želim istaknuti osobu koja mi je od prvog dana pokazala što je ovaj klub i kako stvari funkcioniraju, a to je Sergio Llull. On mi je rekao da se ništa ne smatra izgubljenim dok se ne odsvira posljednji zvižduk”, rekao je Hezonja koji od ljeta 2022. nosi bijeli dres „Kraljevskog kluba“.

Lull, 38-godišnji kapetan Real Madrida, za taj klub igra od 2007.

Utakmica Real Madrida i Valencije bila je ujedno ogled prve i druge momčadi španjolskog prvenstva.

Hezonja je podsjetio da je u četvrtfinalnoj pobjedi nad Unicajom iz Malage od 100-70 ostvario samo 3 valorizacijska boda, uz 12 zabijenih koševa.

“Ne moram zabiti posljednji koš da bih se osjećao sretnim. Dovoljno mi je da tim pobijedi i da Real Madrid osvaja naslove“, istaknuo je.

Real Madrid će protiv Baskonije igrati za svoj 30. pehar pobjednika Kupa. Baski, koji su u polufinalu pobijedili Barcelonu sa 70-67, nadaju se sedmom naslovu.