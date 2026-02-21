VIDEO / Luda završnica u Valenciji: Hezonja zabio tricu za pobjedu i odveo Real u finale Kupa kralja

Podijeli :

U polufinala Kupa kralja čija se završnica održava u Valenciji Real Madrid je slavio protiv domaćina. Ključan čovjek u pobjedi 108:106 bio je Mario Hezonja koji je 8,3 sekunde prije kraja pogodio tricu za vodstvo 107:106. U završnici susreta Valencia je imala napad za pobjedu, ali nisu uspjeli zabiti te su napravili samo prekršaj na Facundu Campazzu koji je od dva slobodna bacanja pogodio jedno za pobjedu 108:106. U ovom susretu je Hezonja bio daleko najbolji igrač Reala jer je zabio 25 poena, uhvatio četiri skoka te podijelio tri asistencije. U drugom polufinalu Kupa kralja igraju Barcelona i Baskonia pa je moguć novi košarkaški El Clasico. Branitelj naslova je Unicaja koja nije izborila svoje mjesto na Final Fouru.

Izgledalo je da će Valencia prelomiti utakmicu u završnici. Jean Montero pogodio je polaganje 56 sekundi prije kraja, a potom i tricu 36 sekundi kasnije za vodstvo 106:101, čime je Real Madrid bio na pragu poraza. Tada je na scenu stupio Mario Hezonja.

Najprije je 16 sekundi prije sirene ubacio tricu i smanjio minus, a nakon presječene lopte ponovno šutirao iza linije 6,75 i pogodio za preokret 107:106. Valencia je dobila posljednji napad, no obrana madridske momčadi zaustavila je Monterov prodor i susret je bio odlučen.

Hezonja je završio dvoboj s 25 koševa uz šut za tri 7/15, dok je Facundo Campazzo dodao 17. U poraženoj momčadi Montero je ubacio 26 poena (7/15 za tri), a Kameron Taylor 20, što ipak nije bilo dovoljno.

Real je posljednji put Kup Kralja osvojio 2024. godine, dok je godinu poslije u finalu izgubio od Unicaja Málaga. Sada se ponovno nalazi na korak do novog trofeja.

