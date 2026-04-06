Jasmin Repeša ima novi posao

xEgiziaxCoppolax via Guliver

Bivši hrvatski izbornik Jasmin Repeša preuzeo je klupu talijanskog prvoligaša Napolija, a ugovor koji je potpisao vrijedi i za sljedeću sezonu.

Repeša preuzima momčad nakon Alessandra Magra, koji je smijenjen zbog serije slabih rezultata.

Presudan trenutak za reakciju klupske uprave bio je subotnji poraz protiv Brescie, koja je slavila 100:85. Napoli od početka godine ne uspijeva pronaći pravu formu te je u 12 susreta ostvario tek dvije pobjede. S omjerom 8-15 trenutno drže 12. poziciju na tablici, jednako udaljeni i od borbe za ostanak i od mjesta koja vode u doigravanje.

Repeša je sezonu otvorio kao trener Trapanija. Nakon završetka te epizode, čekao je novu priliku za povratak na talijansku scenu. U međuvremenu je nakratko sudjelovao i u pripremi Splita za završnicu Kupa Krešimira Ćosića, pomažući sinu Dini. Ponudu Napolija prihvatio je u ponedjeljak, a suradnja je dogovorena do kraja iduće sezone.

Napoli će tako postati sedmi talijanski klub u Repešinoj trenerskoj karijeri. Ranije je već sjedio na klupama Fortituda iz Bologne, Rome, Benettona, Milana, Pesara i Trapanija.