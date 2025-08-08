Hrvatski košarkaši pred novim ispitom: ‘Angažman igrača je bio besprijekoran, moramo nastaviti ovako’

Podijeli :

xxGoranxMehkekx via Guliver

Hrvatske košarkaše očekuje novi ispit u pretkvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Hrvatska muška košarkaška reprezentacija uspješno je započela nastup u pretkvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027., svladavši na gostovanju u Bergenu reprezentaciju Norveške sa 101-68.

Bila je to prva pobjeda hrvatskih košarkaša u službenoj natjecateljskoj utakmici pod vodstvom novog izbornika Tomislava Mijatovića.

Hrvatsku je predvodio Mario Hezonja s 27 koševa, osam skokova i četiri asistencije. Roko Badžim je ubacio 15 poena, a Toni Nakić 13. Hrvatski kapetan Dario Šarić je imao 10 koševa, osam skokova i pet asistencija.

Uvjerljivom pobjedom protiv Norvežana, Hrvatska je zauzela prva mjesto u skupini ispred Danske, koja će biti sljedeći protivnik.

Utakmica će se igrati u Opatiji, a započinje u subotu, u 20:30 sati. Susret s Danskom najavio je Roko Badžim, jedan od najboljih pojedinaca u pobjedi nad Norvežanima:

“Prva je to pobjeda i sretni smo iako nismo dobro ušli u prvo poluvrijeme. Prvu četvrtinu nismo odigrali kako smo htjeli, ali smo povezali redove i na kraju zasluženo pobijedili s velikom razlikom. Slijedi povratak u Hrvatsku i pripreme za dvije utakmice koje slijede u Opatiji. Spremamo se za Dansku, pobijedili su Norvešku, a mi ćemo morati na videu pogledati neke situacije i popraviti stvari koje ovdje nismo dobro napravili. Svakako vjerujem u našu dobru igru i pobjedu.”

Izbornik Mijatović bio je prilično zadovoljan viđenim u prvoj utakmici, osobito u drugom poluvremenu:

“Smatram da smo barem polovicu utakmice odigrali u ritmu u kojem bismo željeli igrati. U prvoj četvrtini i početkom druge nismo radili neke rotacije, pogotovo prilikom preuzimanja i na tome moramo nastaviti raditi, ali ipak bih pohvalio igrače za iskazani trud i želju, angažman je bio besprijekoran. Rade se greške, ali to je normalno u punoj brzini. Lijepo je upisati startnu pobjedu, ali moramo nastaviti ovako dalje, kao što sam već rekao, skromno i gladno.”