Hrvatska u Slavonskom Brodu pobjedom napravila važan korak prema Eurobasketu

Foto: Danijel Soldo / Hrvatski košarkaški savez

U trećem kolu kvalifikacija za Eurobasket Hrvatska ženska košarkaška reprezentacija je u Slavonskom Brodu ugostila Sjevernu Makedoniju. Obje ekipe su u susret ušle s omjerom 1-1, a na kraju je do svoje druge pobjede došla Hrvatska s 83:55.

Nakon izjednačene prve četvrtine koja je završila 19:17 za Hrvatsku krenulo je odvajanje. U prvih nekoliko minuta druge četvrtine Hrvatska je pobjegla na dvoznamenkastu prednost, a na poluvrijeme je otišla s rezultatom 44:32.

Prednost hrvatskih košarkašica dodatno je narasla u trećoj dionici. Tako su u posljednju četvrtinu ušle s +16 (63:47). Na kraju je to vodstvo naraslo skoro do +30 te je Hrvatska slavila s 83:55. Najbolje u redovima Hrvatske bile su Ana-Marija Begić i Andrijana Cvitković koje su zabile 15 poena.

Ovom pobjedom je Hrvatska došla na omjer 2-1 te je preuzela prvo mjesto skupine zbog boljeg međusobnog omjera s Grčkom. Ostale su još tri utakmice koje će se odraditi u sljedećem ciklusu. On je zakazan za ožujak 2026. godine.

U drugu fazu kvalifikacija idu dvije prvoplasirane reprezentacije iz svake skupine te tri najbolje trećeplasirane ekipe. Ova pobjeda je bila važna za Hrvatsku jer je došla bez Nike Muhl i Shavonte Zellous. S njima dvije u kadru je Hrvatska upisala šokantnu pobjedu nad Grčkom na gostovanju.

U skupini s Hrvatskom je osim Grčke i Sjeverne Makedonije i reprezentacija Danske koja je u drugom kolu bila bolja od Hrvatske u Slavonskom Brodu.