Izbornik hrvatskih košarkašica: Nedostaje nam čak sedam ili osam igračica na vanjskim pozicijama

Hrvatska ženska košarkaška reprezentacija u petak je otputovala u Dansku gdje ih u subotu očekuje još jedan zahtjevan susret skupine F kvalifikacija za EURO, objavio je HKS.

Nakon impresivne pobjede protiv Grčke u Šibeniku, izabranice Stipe Bralića već su okrenute novom izazovu u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2027. Hrvatska u utakmicu s Danskom ulazi oslabljena zbog velikog broja izostanaka, odnosno ozljeda, ponajviše na vanjskim pozicijama, što dodatno otežava pripremu za reprezentaciju koja igra izuzetno brzu i napadački orijentiranu košarku.

“Sigurno nas očekuje izrazito teška utakmica. Nedostaje nam čak sedam ili osam igračica na vanjskim pozicijama, što je ogroman broj. Svaka od njih bi nam zlata vrijedila, pogotovo protiv reprezentacije poput Danske koja igra strahovito brzu košarku, s puno trke i velikim brojem šuteva za tri poena. Primjerice, protiv Sjeverne Makedonije vanjska linija im je šutirala 15 od 22 za tricu, što dovoljno govori o njihovoj kvaliteti i načinu igre“, rekao je izbornik Stipe Bralić.

Unatoč problemima s ozljedama i izostancima, hrvatska reprezentacija u Dansku putuje ohrabrena velikom pobjedom protiv Grčke.

“Dobra okolnost za nas je što smo protiv Grčke odigrali zaista odličnu utakmicu, tada smo bili koliko-toliko kompletni i tom pobjedom smo praktički gotovo osigurali plasman u drugi krug kvalifikacija. Tamo će se jakosne skupine određivati prema FIBA rankingu”, istaknuo je izbornik Bralić.

Danska reprezentacija, za razliku od Hrvatske, u ovu utakmicu ulazi bez izostanaka, a dodatno su ojačane dvjema važnim igračicama.

“Danska je u kompletnom sastavu. Njihove glavne igračice na vanjskim pozicijama, Rimdal i Formann, dolaze iz NCAA košarke i ranije nisu igrale za reprezentaciju. Donijele su im novu dimenziju u igri i riječ je o zaista kvalitetnim košarkašicama.“

Danska je u srijedu pobijedila Sjevernu Makedoniju sa 125:57, a Hrvatska je protiv danske reprezentacije upisala domaći poraz u prvom ciklusu kvalifikacija u studenom prošle godine.