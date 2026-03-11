Hrvatske košarkašice u Šibeniku slavile protiv Grčke i napravile veliki korak prema Eurobasketu

Podijeli :

Foto: Hrvatski košarkaški savez

U srijedu navečer na Baldekinu u Šibeniku je hrvatska ženska košarkaška reprezentacija ugostila Grčku u sklopu četvrtog kola grupe F. Iako je ulogu favorita imala gostujuća ekipa, do pobjede od 98:73 je došla Hrvatska.

Prva četvrtina u Šibeniku bila je izjednačena, a u posljednjoj minuti do vodstva od 22:20 došla je Grčka. Međutim, 30 sekundi prije kraja je tricu ubacila Mihaela Lazić pa je Hrvatska nakon prvih 10 minuta vodila s 23:22.

U drugoj četvrtini se Hrvatska odvojila te je na poluvrijeme otišla s velikih +11 (49:38). Jedini problem za izbornika Stipu Bralića bila je nova ozljede Nike Muhl koju su ponovno iznijeli s parketa nakon samo pet minuta u kojima je zabilježila dva poena, dva skoka i jednu ukradenu loptu.

Ta ozljeda nije usporila Hrvatsku koja je nakon treće četvrtine dodatno povećala prednost te je sa 76:58 ušla u posljednjih 10 minuta susreta. I tamo je Hrvatska povećala prednost te je s 98:73 slavila i u drugom okršaju s Grčkom.

Najbolja u redovima Hrvatske bila je Ivana Dojkić koja je ubacila 27 poena, uhvatila pet skokova i tome dodala još pet asistencija.

Ovom pobjedom Hrvatska je preuzela prvo mjesto skupine F te je napravila veliki korak prema drugoj fazi kvalifikacija za Eurobasket 2027. godine. Do kraja ožujka Hrvatska će još odigrati gostujuće utakmice protiv Sjeverne Makedonije i Danske u kojima će biti favoritkinje.