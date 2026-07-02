Hezonja se od trenera oprostio riječima koje su odjeknule među navijačima Reala

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Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja uputio je u četvrtak emotivnu oproštajnu poruku Sergiju Scariolu nakon što je Real Madrid potvrdio odlazak talijanskog trenera.

Poruku je 31-godišnji igrač objavio na društvenim mrežama, pritom ne skrivajući želju da se njihovi putovi ponovno susretnu.

“Treneru, hvala. Od prvog dana stvorili ste profesionalno okruženje i uspostavili kulturu koja bi u Real Madridu trebala biti neupitna. Imam veliko poštovanje prema vama i doista sam cijenio vaš trud s momčadi iz dana u dan. Želim vam sve najbolje i nadam se da će nam se putovi ponovno susresti!”, napisao je Hezonja na X-u.

Ni MVP sezona Hezonje nije spasila Scariola, Real ga smijenio

Real Madrid je sa Scariolom dogovorio sporazumni raskid ugovora nakon što momčad ove sezone nije osvojila niti jedan trofej, što se dogodilo prvi put nakon 2011.

Hezonja je prvi igrač Real Madrida koji se javno oprostio od 63-godišnjeg trenera koji je napustio klupu nakon godinu dana.

Hezonja i Scariolo su tijekom drugog dijela sezone u više navrata javno hvalili jedan drugoga, a hrvatski košarkaš je izjavio da ga je nekadašnji izbornik Španjolske “potpuno promijenio”.

Nekoliko mjeseci poslije Hezonja je teško primio njegov odlazak, što se moglo naslutiti i iz njegove reakcije u ponedjeljak, kada su mediji počeli izvještavati da bi Scariolov nasljednik mogao biti Pedro Martinez iz Valencije.

“U ovom trenutku, trebam li ovdje napisati nekoliko odlomaka ili snimiti golemi TikTok iz kojeg izlazi vatra?”, napisao je tada Hezonja na društvenim mrežama.

Ako Pedro Martinez doista preuzme Real Madrid, Hezonja će raditi s trećim trenerom otkako je stigao u “kraljevski klub” prije četiri godine. Martinezov stil igre, kojim je odveo Valenciju na Final Four Eurolige, smatra se bitno drukčijim od Scariolova.

Ipak, nije isključena ni mogućnost da hrvatski reprezentativac napusti Madrid i vrati se u NBA ligu. Hezonja u ugovoru ima izlaznu klauzulu koja vrijedi do 20. srpnja za bilo koju momčad NBA lige. Hezonja je prije mjesec dana bio proglašen najboljim (MVP) igračem ligaškog dijela španjolskog prvenstva.

Dubrovčanin je uoči završnog turnira Eurolige, na kojem je ekipa izgubila u finalu od Olympiakosa, izjavio da je u Real Madridu zadovoljan “11 na skali do 10”. Ugovor mu traje još tri godine, odnosno do ljeta 2029.