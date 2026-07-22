Celje protiv Albanaca odigralo šokantnu utakmicu u kvalifikacijama za Ligu prvaka

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Igor Kupljenik SPP via Guliver

U prvom susretu 2. pretkola nogometne Lige prvaka albanski klub Egnatija i slovensko Celje su odigrali 3-3.

Bila je to sjajna utakmica albanskog i slovenskog prvaka. Egnatija je povela, Celje je potom vodilo 2-1 i 3-2, a susret je na koncu završio 3-3.

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Za sastav iz Rrogozhinea strijelci su bili Eneo Bitri (7), Fernando Medeiros (58) i Ibrahim Diabate (78), dok je za Celje dva gola zabio bivši igrač RNK Splita Mario Kvesić (45, 66), a među strijelce se upisao i Armandas Kučys (54).

Uzvratni susret je 28. srpnja u Celju.

Rezultati prvih utakmica drugog pretkola nogometne Lige prvaka:

Omonia – Kairat Almaty 1-0 (Andreou 13)

Levski Sofija – Universitatea 1-0 (Dimitrov 8)

Egnatia – Celje 3-3 (Bitri 7, Medeiros 58, Diabate 78 / Kvesić 45, 66, Kučys 54)

U utorak:

Mjallby – Lincoln Red Imps 3-0 (Samuelsen 18, 24, Bergstrom 31)

Iberia ⁠1999 – Slovan Bratislava 0-2 (Nporar 25, Yirajang 31)

Sabah – KuPS 1-0 (Simić 45+1)

Ararat – Shamrock Rovers 2-0 (Lima 51, Banjaqui 80)

AGF – Lech Poznanj 1-4 (Arnstad 55 / Ishak 29, Walemark 42, 65 Yegbe 61)

Thun – DINAMO 1-1 (Labeau 20 / Zajc 86)

Fenerbahče – Gornik Zabrzece 1-0 (Talisca 37)

Sturm – Hearts 4-0 (Stankovič 4, ⁠Mitchell 50, Weinhandl 53, J. Heil 59)

KI – Kauno Žalgiris 0-0

Vikingur – Hapoel Be’er Sheva 2-1 (Hansen 48, 86 / Kangwa 51)

Larne – Crvena zvezda 0-4 (Duarte 26-11m, 67, Kostov 55, Cham 85)