Hezonji propada odlazak u NBA? ‘Nije uplatio novac’

Odlazak hrvatskog košarkaša Marija Hezonje iz Real Madrida mogao bi prerasti u jednu od najvećih saga ovog ljeta, nakon što je 31-godišnji krilni igrač izrazio namjeru aktivirati izlaznu klauzulu prema NBA ligi, ali pritom još nije ispunio sve ugovorne obveze, izvijestile su u srijedu španjolske novine Marca.

Hezonja je u ponedjeljak, posljednjeg dana predviđenog ugovorom, obavijestio Real Madrid da želi iskoristiti mogućnost odlaska u NBA uz plaćanje odštete od milijun dolara. “Međutim, hrvatski reprezentativac još nije dostavio ponudu nekog NBA kluba niti je uplatio iznos potreban za aktivaciju klauzule”, tvrdi Marca.

Upravo bi taj detalj mogao biti ključan u cijelom slučaju. Prema kolektivnom ugovoru španjolske košarkaške lige ACB, igrač mora istodobno poslati službenu obavijest o odlasku i uplatiti iznos izlazne klauzule, što u Hezonjinom slučaju nije učinjeno.

Kako bi pokušali riješiti nastalu situaciju, Hezonjini zastupnici kontaktirali su Real Madrid i ponudili povećanje iznosa odštete kako bi klub pristao na njegov odlazak.

Zbog neispunjene klauzule madridski klub sada ima povoljniju poziciju u pregovorima. Real može pokušati ostvariti veću financijsku korist od odlaska hrvatskog krilnog igrača, ali prema postojećim pravilima ima i mogućnost zadržati ga unatoč njegovoj želji da napusti klub.

Ipak, prema navodima Marce, u Realu više ne računaju ozbiljno na Hezonju jer su u srijedu doveli finskog reprezentativca Mikaela Jantunena, dosadašnjeg igrača Fenerbahčea. Istovremeno razmatraju mogućnost izjednačavanja ponude Valencije za povratak Eli Johna Ndiayea.

“Hezonjina odluka nije potpuno iznenađenje. Nakon što je početkom veljače promijenio zastupnika i svoju budućnost povjerio poznatom agentu Mišku Ražnatoviću, očekivalo se da bi hrvatskog košarkaša moglo čekati turbulentno ljeto”, navodi dnevnik sa sjedištem u Madridu.

Tvrdi da je Hezonja čekao posljednji trenutak za objavu odlaska iz Madrida jer “nije pronašao NBA ponudu koja bi zadovoljila njegove sportske i financijske ambicije.” Prema informacijama američkog novinara Marca Steina, nekoliko NBA momčadi pokazalo je interes, ali riječ bi uglavnom bila o ugovorima bez potpune garancije, koji bi se mogli lako raskinuti.

Druga opcija za Hezonju je ostanak u Europi i prelazak u drugi euroligaški klub. U njegovom ugovoru s Real Madridom, koji istječe u ljeto 2029., postoji izlazna klauzula samo za odlazak u NBA, dok za prelazak u neki drugi europski klub takva mogućnost nije predviđena.

Ako ne uspije izboriti mjesto u NBA ligi i američka momčad raskine ugovor s njim, Hezonja bi tada mogao slobodno birati novu sredinu. Klubovi s velikim financijskim mogućnostima, poput Dubai Basketa i Olympiacosa, prate razvoj situacije i bili bi spremni ponuditi mu angažman.

Hezonja je već bio u središtu pozornosti prije dvije godine, kada je prema pisanju medija bio postigao dogovor s Barcelonom, a onda potpisao novi petogodišnji ugovor s Real Madridom.

“U jednom od najnepredvidljivijih prijelaznih rokova posljednjih godina teško je predvidjeti konačan rasplet nove Hezonjine sage, u kojoj je hrvatski reprezentativac ponovno u središtu pozornosti europske košarke,” zaključuje Marca.