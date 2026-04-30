Zabio 91 poen pa izabrao Ameriku: Najveći hrvatski košarkaški talent odlazi u NCAA ligu!

Njegov menadžer Miško Ražnatović potvrdio je za poznati portal DraftExpress da se mladi Zagrepčanin obvezao cijenjenom sveučilištu Butler.

Marko Marić, 18-godišnje hrvatsko košarkaško čudo visoko 213 centimetara, karijeru nastavlja u američkoj NCAA ligi. O ovom svestranom tinejdžeru nedavno su pisali vodeći svjetski mediji, a vijest o njegovim rekordima brzo se proširila. Prepoznat kao trenutačno najveći košarkaški talent u Hrvatskoj, Marić će prije pakiranja kovčega i prelaska ‘bare’ odraditi još jedan važan životni zadatak – završiti srednju školu u Zagrebu i položiti maturu.

Iako su američki skauti i treneri nestrpljivi vidjeti ga u akciji, Marićev ulazak u NCAA košarku bit će postupan i strateški planiran. Kako doznajemo u prvoj godini boravka u SAD-u neće službeno igrati utakmice za momčad Butlera. U dogovoru s njegovim menadžerom odlučeno je da će dobiti status takozvanog ‘redshirt’ igrača. To znači da će prvu godinu iskoristiti kako bi se po posebnom programu pripremao za svoju službenu freshman (brucošku) sezonu, adaptirao na američki stil igre i fizički ojačao, a pritom neće izgubiti godinu prava nastupa u ligi.

Vijest o njegovom prelasku na Butler dolazi nakon vrlo dobre sezone u Prvoj muškoj ligi, gdje je u dresu Novog Zagreba među seniorima u prosjeku bilježio 9,1 poen, 3,8 skokova i 1,5 blokada po utakmici, uz odličnih 37 posto šuta za tri poena. Ipak, šira javnost za njega je čula nedavno kada je na juniorskoj utakmici za Akademiju Mrav (koja surađuje s Novim Zagrebom) zabio rekordan 91 poen!

Uz taj učinak, Marić je ostvario i fascinantan ‘triple-double’ dodavši 27 skokova te nevjerojatnih 14 blokada. Nakon tog podviga pozirao je s komadom papira na kojem je pisalo ’91’, podsjetivši nas na legendarnu fotografiju Wilta Chamberlaina i njegove povijesne utakmice sa 100 poena.

Koliko je Marićev potencijal ozbiljan, a na kojem predano radi iskusni trener Andrej Tesla, potvrđuje i činjenica da je potpisao za agenciju BeoBasket koju godinama uspješno vodi Miško Ražnatović, najmoćniji europski košarkaški menadžer i koji je prema NBA ligi usmjerio trostrukog MVP-a Nikolu Jokića.

Pred Marićem je sada završetak srednjoškolskih obaveza, a nakon toga ga čeka veliki američki izazov.

Nakon što je vijest kako odlazi na Butler postala službena preko svog menadžera samo je kratko prokomentirao ovaj iskorak u karijeri.

‘Sretan sam jako.. To će za mene biti novi izazov!’, poručio je mladi košarkaš koji bi u godinama koje dolaze mogao postati okosnica hrvatske reprezentacije. A mnogi mu već sad predviđaju i uspješnu NBA karijeru.