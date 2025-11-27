Grci o odlasku Obradovića: ‘Osjećao je da se nalazi pod ‘udarom’ vlasti’

Podijeli :

Novinar grčkog lista Gazzetta Giannis Pallas, na dan kada se Željko Obradović neopozivom ostavkom povukao s klupe Partizana, objavio je tekst u kojem navodi da rezultati crno-bijelih nisu jedini razlog za njegovu odluku.

“Partizan je tonuo, a Željko Obradović osjećao je sve jaču neprijateljsku atmosferu od strane srpskih vlasti i ostavka je došla kao svojevrsno oslobađanje“, piše Pallas.

“Odlazak Željka Obradovića s klupe Partizana, samo dan nakon tragične slike koju je klub prikazao protiv Panathinaikosa, šokirao je europsku košarku. ‘Žoc’ u posljednje vrijeme, prema ljudima koji su s njim razgovarali u Ateni, nije bio najbolje raspoložen. A za to su postojala dva razloga“, navodi novinar utjecajnog sportskog lista.

“S jedne strane, vidio je da unatoč svom trudu da promijeni igru i lice ekipe, situacija izgleda potpuno nepopravljivo (što se jasno vidjelo u sedam poraza u posljednjih osam utakmica Eurolige). S druge strane, osjećao je da se nalazi pod ‘udarom’ srpskih vlasti.“

“Prema informacijama Gazzette, najbolji trener u povijesti Eurolige u razgovorima s prijateljima u Grčkoj nije krio nezadovoljstvo zbog pritisaka i napada koji dolaze iz smjera državnog vrha. Nije, međutim, precizirao ima li to veze s njegovim ranijim izjavama o željezničkoj nesreći na stanici u Novom Sadu ili s nečim drugim što je navodno rekao, a što je zasmetalo vlastima“, piše Pallas.

“U svakom slučaju, njegov stav iz tog perioda izazvao je burne reakcije i veliko nezadovoljstvo u vrhu vlasti, jer je, između ostalog, poručio: ‘Hajde da se borimo da naša omladina živi bolje nego mi.’ Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Vlada već duže vrijeme gledaju na Željka Obradovića kao na nekoga tko im je politički protivnik. To zna i uprava Partizana, koja nije željela ulaziti u sukobe s političkim vrhom“, navodi se u tekstu.

“Njegova ostavka na ovaj način zapravo olakšava situaciju klubu, koji sada ulazi u veliku promjenu i zatvara jedan ogroman ciklus. Doprinos Željka Obradovića europskoj košarci, ali i Partizanu, ogroman je. Ali ma koliko čovjek bio jak i ma koliko mogao mijenjati košarku, dođe trenutak kada više ne može raditi ono što voli na način za koji vjeruje da je ispravan“, piše Pallas i zaključuje:

“I tada donosi odluku da ode. Pogotovo kada ima osjećaj da pokušava mijenjati stvari, dok mu je s druge strane – i politički vrh zemlje.”

