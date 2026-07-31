Gotova je saga: Mario Hezonja novi je igrač Clevelanda

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AP Photo/Thanassis Stavrakis via Guliver Image

Mario Hezonja (31) službeno je postao novi član Cleveland Cavaliersa, što je potvrđeno kroz javno objavljene promjene u NBA registrima. Time je završena višemjesečna priča o njegovu odlasku iz Real Madrida, aktiviranju izlazne klauzule i povratku u najjaču košarkašku ligu svijeta.

Hrvatski reprezentativac s Cavaliersima je potpisao jednogodišnji ugovor vrijedan 2,8 milijuna američkih dolara, odnosno oko 2,46 milijuna eura. Očekuje se da će imati značajnu ulogu u rotaciji momčadi, osobito nakon što Cleveland tijekom ljeta nije uspio realizirati povratak LeBrona Jamesa. Prema navodima američkih medija, treneri računaju na Hezonju kao redovitog člana rotacije.

Za Dubrovčanina je ovo povratak u NBA nakon pet godina provedenih u Europi, kamo se vratio poslije završetka sezone 2019./20. Pred njim je šesta sezona u NBA ligi. Krilni igrač visok 206 centimetara i težak 110 kilograma donosi Cavaliersima iskustvo, kvalitetu u napadu i svestranost na obje strane terena.

Hezonja je na NBA draftu 2015. izabran kao peti ukupni izbor. Tijekom prvog mandata u ligi nastupio je u 330 utakmica za Orlando Magic, New York Knickse i Portland Trail Blazerse, uz prosjek od 6,9 poena i 3,1 skoka za 18,5 minuta igre po susretu.

Po povratku u Europu nosio je dresove Panathinaikosa, UNICS Kazana i Real Madrida. Upravo je u španjolskom velikanu dosegnuo vrhunac europske karijere, afirmirao se među najboljim krilnim igračima Eurolige i osvojio naslov europskog prvaka.