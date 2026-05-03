Gledajte na SK: U prošloj utakmici Pistonsi su ispisali povijest, a sada love drugu rundu prvi put nakon 18 godina

AP Photo/John Raoux via Guliver Image

Orlando Magic je u prvoj rundi NBA doigravanja neočekivano poveo protiv s 3-1 protiv prvih nositelja Istočne konferencije Detroit Pistonsa, ali dopustili su im povratak. U petoj utakmici nisu imali previše šanse, no zato su u šestoj propustili +24 i omogućili su Pistonsima najveći gostujući povratak u povijesti NBA doigravanja.

Tako su izgubili privremenu prednost domaćeg parketa te će u nedjelju od 21 sat i 30 minuta morati upisati gostujuću pobjedu kako bi izborili drugu rundu doigravanja. U slučaju pobjede Orlando Magic bi izborio bi drugu rundu doigravanja prvi put nakon sezone 2009./2010. kada je zapeo u finalu Istoka protiv Boston Celticsa.

Pistonsi u slučaju pobjede prekidaju još duži niz. Naime, Detroit u drugoj rundi nije bio od sezone 2007./2008. kada je u finalu Istoka izgubio od Celticsa.

Odlučujuću sedmu utakmicu možete gledati na Sport Klubu 1 s početkom u 21 sat i 30 minuta. Od jedan sat i 30 minuta na Istoku će se igrati još jedna odlučujuća utakmica. Ta će biti između Cleveland Cavaliersa i Toronto Raptorsa.

