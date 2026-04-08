Težak dan za sport u regiji: Umro je legendarni košarkaški trener, Duško Vujošević

AP Photo/Darko Vojinovic by Guliver

Košarkaški svijet izgubio je jednog od svojih najvažnijih aktera – Duško Vujošević preminuo je u 67. godini u Beogradu, ostavivši iza sebe ogromno nasljeđe.

Vijest o njegovoj smrti duboko je potresla regiju i ljubitelje košarke, koji će ga pamtiti kao trenera snažnog autoriteta i još snažnijeg karaktera. Godinama se borio sa zdravstvenim problemima, a komplikacije sa srcem i plućima dodatno su pogoršale njegovo stanje.

Legenda Partizana

Najveći trag ostavio je u KK Partizan, gdje je oblikovao brojne generacije igrača i osvojio niz trofeja. Bio je poznat po radu s mladim talentima i po sposobnosti da stvori pobjednički mentalitet. Mnogi igrači napravili su svoje prve značajne korake pod njegovim vodstvom.

Bogata trenerska karijera

Osim Partizana, vodio je i OKK Beograd, KK Mladost Zemun i Crvenu zvezdu. Radio je i u inozemstvu, trenirajući klubove poput CSKA Moskve, Limogesa i Brescie. Njegova karijera obuhvaćala je i angažmane u Pistoiaii Scavolini te Pesaru. Bio je i izbornik reprezentacija Srbije i Crne Gore te BiH.

Neizbrisiv utjecaj

Vujošević će biti zapamćen kao trener koji je prepoznao i razvijao vrhunske igrače, ali i kao osoba koja je ostavila dubok trag u regionalnoj košarci. Njegov doprinos sportu bio je ogroman i dugotrajan, a odlaskom ovog velikog stručnjaka košarka je izgubila jednu od svojih najprepoznatljivijih figura.