Split u majstorici svladao Dinamo i izborio veliko finale sa Zadrom

Marin Sušić/KK Dinamo

Košarkaši Splita izborili su plasman u finale Favbet Premijer lige nakon uvjerljive pobjede nad Dinamom rezultatom 89:69 u trećoj, odlučujućoj utakmici polufinalne serije.

Time su Splićani slavili s ukupnih 2:1 i osigurali treći uzastopni nastup u finalu, gdje ih ponovno čeka Zadar – njihov već dobro poznati rival, s kojim će se boriti za naslov u seriji na tri pobjede. Zadar će imati prednost domaćeg terena.

Dinamo je u dvoboju poveo samo jednom, odmah na startu utakmice, ali je Split brzo preokrenuo rezultat serijom 10:2. Do kraja prve četvrtine domaći su već imali dvoznamenkastu prednost (23:10), a do poluvremena su stvorili velikih +19 (51:32). Dinamo je u nastavku pokazao bolju igru i približio se na -10, no Split je odbio svaki pokušaj povratka i zaključio susret bez drame.

Najefikasniji u redovima Splita bili su Boris Tišma i David Škara s po 15 poena, dok je Antonio Sikirić dodao 13. Kod Dinama, koji je ove sezone prvi put nastupio u polufinalu, najbolji je bio Ivan Vučić s 20 poena i devet skokova, a Filip Kraljević upisao je 13 poena i osam skokova.

Splitu će ovo biti 11. finale domaćeg prvenstva, a dosad su titulu osvojili samo jednom, i to 2003. godine. Zadar, s druge strane, ima pet naslova i dijeli drugo mjesto po broju trofeja s Cedevitom. Najtrofejnija hrvatska momčad ostaje Cibona s ukupno 20 naslova.