Split predstavio novog trenera: ‘Razgovori su trajali samo par minuta’

Podijeli :

Guliver

Nedugo nakon poraza u Rijeci Split je predstavio novog trenera.

Momčad preuzima Miodrag Rajković (55), koji će je prvi put voditi u utakmici ABA lige protiv Vienne u srijedu u 18 sati.

Dramatična situacija u Rijeci: Konstrukcija pala na Splitovog Amerikanca u porazu od Kvarnera!

Rajković je tijekom karijere vodio Radnički iz Beograda, Mega Vizuru, Slask i Turow, s kojim je bio prvak Poljske, a 2014. godine proglašen je i najboljim trenerom lige. Radio je i u Japanu od 2017. do 2021., a u sezoni 2023/24 vodio je mađarski Szolnoki, dok je godinu kasnije ponovno bio trener Slaska iz Wroclawa.

“Razgovori o mom preuzimanju Splita trajali su par minuta, odluku sam praktički donio u istom trenutku kada sam dobio poziv. Sama činjenica da dolazim u klub s takvom povijesti nije mi dala za pravo na razmišljanje, nekim trenerima se takav poziv ne dogodi u cijeloj karijeri. A meni je stigao i nisam ga smio propustiti.

Veliki izazov je doći pred kraj sezone i pokušati napraviti čudo. Svjestan sam teške situacije na tablici i jasno mi je što s momčadi i suradnicima trebam napraviti. Ima ova momčad kvalitetu, shvatit će teret situacije i siguran sam da ćemo biti spremni za odlučujuće bitke”, kazao je Rajković.