Otkazan derbi Eurolige zbog poplava!

xEibner-Pressefoto JennixMaulx via Guliver

Derbi 14. kola Eurolige između Olympiakosa i Fenerbahčea, koji je trebao početi u 20:15 (SK2) u dvorani "Mira i prijateljstva", odgođen je zbog poplava u Ateni.

Prema grčkim medijima, vremenski uvjeti u Ateni su takvi da je promet gotovo paraliziran u cijelom gradu.

Vlasti su posebno bile zabrinute oko dolaska navijača do dvorane i njihovog odlaska nakon utakmice.

Nakon što je situacija pregledana, odlučeno je da će se odigrati sutra, kada se očekuju sigurniji uvjeti za putovanje i dolazak gledatelja.

