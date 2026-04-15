Ludnica u posljednjem kolu Eurolige: Može li Panathinaikos izbjeći play-in?

Što je poznato?

Poznato je pet momčadi koje će sigurno igrati četvrtfinale, a jedino je potrebna potvrda tko će zauzeti koju poziciju, što nije nevažno jer prve četiri plasirane ekipe imaju prednost domaćeg terena. Četvrtfinalisti su: Olympiakos, Valencia, Real Madrid, Hapoel Tel Aviv i Fenerbahče.

Olympiakos mora pobijediti Armani u posljednjoj utakmici ili dočekati poraz Valencije protiv Dubaija kako bi osigurao prvo mjesto. Valencia je ove sezone oba puta svladala klub iz Pireja, pa bi u slučaju istog omjera zauzela vrh ljestvice. Istovremeno, Valencia bi mogla završiti i na četvrtom mjestu ako izgubi od Dubaija, a Real pobijedi Crvenu zvezdu te Hapoel slavi kod Monaca.

Najzanimljiviji dvoboj kola svakako je onaj između Reala i Crvene zvezde jer nosi posljedice za mnoge klubove. Srpski klub nema nikakve šanse za izravan plasman u četvrtfinale zbog lošijeg međusobnog omjera sa Žalgirisom, koji protiv Pariza drži sve u svojim rukama. Koliko je kvalitetnu sezonu odradio litavski gigant govori i podatak da protiv svih konkurenata za četvrtfinale (Real, Hapoel, Fenerbahče, Crvena zvezda, Panathinaikos i Monaco) ima bolji međusobni omjer – osim protiv Panathinaikosa.

Prema tome, u slučaju poraza Žalgirisa kod kuće protiv Pariza i pobjede Panathinaikosa nad Efesom u Ateni, grčki klub bi izborio izravan plasman u četvrtfinale.

Zvezda traži “sretnu” sedmicu

Vratimo se dvoboju Reala i Crvene zvezde. Beogradskoj momčadi pobjeda donosi sedmo mjesto i prednost domaćeg terena u play-inu. Time bi u prvom susretu protiv osmoplasirane ekipe imali priliku izboriti doigravanje, a u slučaju poraza dobili bi još jednu šansu protiv pobjednika dvoboja deveto i desetoplasiranog.

Borba za posljednje mjesto u play-inu

Tri od četiri pozicije u play-inu već su popunjene, a otvorena je još samo jedna. Barcelona trenutačno drži deseto mjesto s omjerom 20-17, dok je Dubai odmah iza s 19-18. Ako Barcelona izgubi posljednju utakmicu protiv Bayerna u Blau Grani, a Dubai svlada Valenciju, klub iz UAE-a ući će u play-in.

Pred posljednje kolo u najlošijoj formi je Fenerbahče, koji je izgubio pet utakmica zaredom, što označava šokantan pad forme aktualnog prvaka Europe. Mogli bi ispustiti i mjesto u top četiri te ostati bez prednosti domaćeg terena. Barcelona je također u nizu od tri poraza.

Posebna napomena: Real – Hapoel

Valja naglasiti još jednu važnu stvar vezanu uz potencijalni četvrtfinalni okršaj Reala i Hapoela. Zbog napetih političkih odnosa Španjolske i Izraela, sve utakmice španjolskih klubova protiv izraelskih momčadi (u Španjolskoj) igraju se bez gledatelja. To bi bio ozbiljan hendikep za Real, koji ove sezone ima najbolji domaći omjer – samo jedan poraz prije završnog kola (od Panathinaikosa).

Parovi posljednjeg kola:

Asvel – Fenerbahče

Maccabi – Virtus

Olympiakos – Armani

Partizan – Baskonia

Real Madrid – Crvena zvezda

Žalgiris – Paris

Monaco – Hapoel

Dubai – Valencia

Panathinaikos – Anadolu Efes

Barcelona – Bayern

Utakmice play-ina na jednu pobjedu igraju se od 21. do 24. travnja, četvrtfinale počinje 28. travnja, a serije se igraju na tri pobjede. Final Four održat će se od 22. do 24. svibnja u atenskoj Telekom Areni.