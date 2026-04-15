Ludnica u posljednjem kolu Eurolige: Može li Panathinaikos izbjeći play-in?

U posljednjem kolu Eurolige, koje se igra u naredna dva dana, dobit ćemo konačan poredak momčadi koje će izboriti izravan plasman u četvrtfinale te četiri ekipe koje će se boriti u play-inu. Trideset i osam kola, najduža euroligaška sezona u povijesti, polagano ide prema svome kraju, a četvrtak i petak odredit će putnike u četvrtfinale, odnosno četiri ekipe od kojih će dvije isto pokušati doći do doigravanja putem dodatka, tzv. play-ina.
Što je poznato?
Poznato je pet momčadi koje će sigurno igrati četvrtfinale, a jedino je potrebna potvrda tko će zauzeti koju poziciju, što nije nevažno jer prve četiri plasirane ekipe imaju prednost domaćeg terena. Četvrtfinalisti su: Olympiakos, Valencia, Real Madrid, Hapoel Tel Aviv i Fenerbahče.
Olympiakos mora pobijediti Armani u posljednjoj utakmici ili dočekati poraz Valencije protiv Dubaija kako bi osigurao prvo mjesto. Valencia je ove sezone oba puta svladala klub iz Pireja, pa bi u slučaju istog omjera zauzela vrh ljestvice. Istovremeno, Valencia bi mogla završiti i na četvrtom mjestu ako izgubi od Dubaija, a Real pobijedi Crvenu zvezdu te Hapoel slavi kod Monaca.
Najzanimljiviji dvoboj kola svakako je onaj između Reala i Crvene zvezde jer nosi posljedice za mnoge klubove. Srpski klub nema nikakve šanse za izravan plasman u četvrtfinale zbog lošijeg međusobnog omjera sa Žalgirisom, koji protiv Pariza drži sve u svojim rukama. Koliko je kvalitetnu sezonu odradio litavski gigant govori i podatak da protiv svih konkurenata za četvrtfinale (Real, Hapoel, Fenerbahče, Crvena zvezda, Panathinaikos i Monaco) ima bolji međusobni omjer – osim protiv Panathinaikosa.
Prema tome, u slučaju poraza Žalgirisa kod kuće protiv Pariza i pobjede Panathinaikosa nad Efesom u Ateni, grčki klub bi izborio izravan plasman u četvrtfinale.
Zvezda traži “sretnu” sedmicu
Vratimo se dvoboju Reala i Crvene zvezde. Beogradskoj momčadi pobjeda donosi sedmo mjesto i prednost domaćeg terena u play-inu. Time bi u prvom susretu protiv osmoplasirane ekipe imali priliku izboriti doigravanje, a u slučaju poraza dobili bi još jednu šansu protiv pobjednika dvoboja deveto i desetoplasiranog.
Borba za posljednje mjesto u play-inu
Tri od četiri pozicije u play-inu već su popunjene, a otvorena je još samo jedna. Barcelona trenutačno drži deseto mjesto s omjerom 20-17, dok je Dubai odmah iza s 19-18. Ako Barcelona izgubi posljednju utakmicu protiv Bayerna u Blau Grani, a Dubai svlada Valenciju, klub iz UAE-a ući će u play-in.
Pred posljednje kolo u najlošijoj formi je Fenerbahče, koji je izgubio pet utakmica zaredom, što označava šokantan pad forme aktualnog prvaka Europe. Mogli bi ispustiti i mjesto u top četiri te ostati bez prednosti domaćeg terena. Barcelona je također u nizu od tri poraza.
Posebna napomena: Real – Hapoel
Valja naglasiti još jednu važnu stvar vezanu uz potencijalni četvrtfinalni okršaj Reala i Hapoela. Zbog napetih političkih odnosa Španjolske i Izraela, sve utakmice španjolskih klubova protiv izraelskih momčadi (u Španjolskoj) igraju se bez gledatelja. To bi bio ozbiljan hendikep za Real, koji ove sezone ima najbolji domaći omjer – samo jedan poraz prije završnog kola (od Panathinaikosa).
Parovi posljednjeg kola:
Asvel – Fenerbahče
Maccabi – Virtus
Olympiakos – Armani
Partizan – Baskonia
Real Madrid – Crvena zvezda
Žalgiris – Paris
Monaco – Hapoel
Dubai – Valencia
Panathinaikos – Anadolu Efes
Barcelona – Bayern
Utakmice play-ina na jednu pobjedu igraju se od 21. do 24. travnja, četvrtfinale počinje 28. travnja, a serije se igraju na tri pobjede. Final Four održat će se od 22. do 24. svibnja u atenskoj Telekom Areni.
