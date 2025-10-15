Dubai gradi nešto posebno, produžili su ugovor hrvatskom treneru

Podijeli :

xMarkoxMetlas / xMNxPressx via Guliver

Košarkaški klub Dubai objavio je da je produžio ugovor s glavnim trenerom Juricom Golemcem do 2028. godine.

Golemac se pridružio Dubaiju odmah po osnivanju kluba u ljeto 2024. godine.

Hrvatski trener je bio ključna figura u brzom usponu kluba, impresionirajući u svojoj debitantskoj sezoni u ABA ligi, a zatim osiguravši mjesto u Euroligi.

Dubai je završio regularnu sezonu ABA lige s omjerom 25-5, prije nego što je stigao do polufinala doigravanja.

Ove sezone Dubai trenutno ima omjer 2-2 u Euroligi, s pobjedama nad Parizanom i Fenerbahleom. Golemac predvodi neporaženu momčad nakon dva kola u ABA ligi, nakon trijumfa nad Splitom i Borcem Čačak.

“Jako sam zahvalan klubu na povjerenju i podršci koju su mi ukazali”, rekao je Jurica Golemac, dodajući:

“Imam veliku motivaciju nastaviti rasti zajedno s Dubaijem. Ovdje gradimo nešto posebno – momčad koja se natječe na najvišoj razini i svaki dan čini naše navijače ponosnima.“

Bivši slovenski reprezentativac završio je svoju bogatu 17-godišnju karijeru 2013. godine, igrajući, između ostalog, za Krku, Zadar, Albu, Panathinaikos, Virtus iz Rima, Hapoel Jeruzalem, Cibonu, Efes i Union Olimpiju.

Kao igrač, bio je prvak ABA lige 2002. s Olimpijom, dva puta prvak Slovenije, jednom prvak Turske, a u tri navrata osvajač slovenskog kupa.

Nakon umirovljenja, Golemac je prvo dvije godine radio u Ciboni kao pomoćni igrač, a zatim je vodio Tajfun, Koper, Cedevitu Olimpiju i Hapoel Eliat. Bio je i pomoćni igrač u gruzijskoj reprezentaciji.

S Koperom je 2019. osvojio ABA2 ligu, dok je s Cedevitom Olimpijom za oko četiri godine osvojio 12 trofeja u domaćim natjecanjima. Dubai će ugostiti Barcelonu u petom kolu Eurolige – u četvrtak u 18 sati, a prijenos je na Sport Klubu.

