VIDEO / Hrvatski trener na gostovanju uvjerljivo porazio aktualne prvake Eurolige

Momčad Jurice Golemca dominirala je od sredine prve četvrtine do kraja utakmice u dvorani „Ülker“. Dubai je serijom 9:0 na poluvrijeme otišao s velikih 15 poena prednosti, no malo tko je očekivao da će u nastavku susreta do nogu potući Jasikevičiusovu momčad.

Na kraju treće četvrtine gosti su imali prednost od 23 poena, a u posljednjoj dionici čak nevjerojatnih 30 poena razlike.

Kabengele je dominirao s 26 poena i 7 skokova, Bacon je ubacio 21, Bertans i Prepelič po 13, a Petrušev 11 poena (4/6 za dva, 1/3 za tri) uz 8 skokova i 2 asistencije u 24 minute igre.

U oslabljenoj momčadi Fenera Baldwin i Colson ubilježili su po 12, a Hall 10 poena.

Fenerbahče u četvrtak dočekuje Bayern, dok će Dubai ugostiti Barcelonu.

