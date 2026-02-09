Dario Šarić ostao bez kluba, sada je slobodan igrač

Podijeli :

AP Photo/David Zalubowski via Guliver

Turbulentno razdoblje za kapetana Hrvatske.

Dario Šarić (31) je najprije u razmjeni igrača napustio Sacramento i završio u Chicagu, ali tamo se nije zadržao. Već ubrzo bio je uključen u novu i višestranu razmjenu pa je iz Bullsa preselio u Detroit, koji je u tom poslu dobio i Kevina Huertera te prava na zaštićenu zamjenu izbora na draftu.

Šarić u Detroitu nije odigrao nijednu utakmicu, klub ga je otpustio kako bi oslobodio mjesto u sastavu za Danissa Jenkinsa, kojem je dvosmjerni ugovor pretvoren u standardni.

To znači da je Šarić nakon što je u samo tri dana promijenio čak tri kluba sada postao slobodan igrač i može potražiti novi klub.

Šarić je u karijeri odigrao 524 NBA utakmice. No, upisao je samo pet nastupa tijekom regularne sezone 2025./26. s Kingsima, s prosjekom od 1,0 poena, 1,2 skoka i 0,4 asistencije po utakmici. To je uslijedilo nakon sezone 2024./25. u kojoj je za Nuggetse odigrao samo 16 utakmica, uključujući četiri kao starter.

Izabran kao 12. ukupno na NBA draftu 2014. od strane Orlando Magica kao obećavajući europski igrač, rodom iz Šibenika igrao je za Philadelphia 76erse, Phoenix Sunse, Minnesota Timberwolvese, Golden State Warriorse i Oklahoma City Thunder između 2016. i 2024. Od 2014. do 2016. godine igrao je za Anadolu Efes u Euroligi Turkish Airlinesa, nakon čega je igrao u svojoj domovini Hrvatskoj, gdje je profesionalnu karijeru započeo 2009. godine u dobi od 15 godina.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.