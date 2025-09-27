Alkar i Dinamo pobjedama zaključili prvo prvenstveno kolo sezone

Podijeli :

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver

Pobjedama Alkara protiv Dubrave, odnosno Dinamo-Zagreba na gostovanju kod Dubrovnika okončano je 1. kolo nove sezone prvenstva Hrvatske za košarkaše.

Alkar je u Sinju bio uspješniji od Dubrave s 82-74 (17-23, 24-14, 19-12, 22-25) uz 16 koševa Mladena Tomaševića, dok su isti učinak kod gostiju imali Lovro Gnjidić i Andrej Matić.

U Dubrovniku je Dinamo Zagreb slavio 83-77 (17-19, 23-16, 17-26, 26-16), a predvodio ga je Delonnie Hunt s 22 ubačaja, dok je Petar Dubelj ubacio 21 za domaće.

Ranije u subotu su aktualni prvaci Hrvatske, košarkaši Zadra u novu su sezonu krenuli 86-78 (27-22, 23-15, 19-27, 17-14) pobjedom na gostovanju kod velikog rivala Cibone. Vladimir Mihailović sa 19 i Lovro Mazalin sa 17 koševa bili su najefikasniji kod Zadra, dok su Žan Mark Šiško sa 17 i Renato Serdarušić sa 16 ubačaja predvodili Cibonu.

Zabok je kao gost svladao Kvarner sa 67-53 (17-20, 17-10, 14-13, 19-10). Karlo Uljarević je sa 15 koševa predvodio Zabok, dok je Tahj Jerome Eaddy ubacio 13 za Kvarner.

Još u petak je Split svladao Samobor sa 75-71, a Cedevita Junior Šibenku sa 90-73