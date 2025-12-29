Poraz Zadra u drami u Subotici, kapetan Ramljak promašio pobjedu

Podijeli :

Spartak Office Shoes/ Damir Vujković

Košarkaši Zadra poraženi su u 12. kolu skupine B ABA Lige u gostima kod Spartaka iz Subotice 76:75.

Iako su u trećoj četvrtini vodili 12 razlike, a u posljednjem napadu imali loptu za pobjedu, Zadrani se kući vraćaju praznih ruku. Spartak je pobijedio 76:75 (20:21, 22:21, 14:18, 20:15) i popravio svoj omjer na 6-5, dok je Zadar pao na 4-7 i sve je dalje od četvrte pozicije koju drži upravo Spartak, a ona posljednja vodi u playoff.

Bez dvojice članova startne petorke Lovre Mazalina i Borne Kapuste Zadar je odrađivao odličnu treću četvrtinu i u 26. minuti poveo s najvećih 57:45. Međutim, već do 31. minute Spartak je preokrenuo na 61:60 i uhvatio zalet za završnicu.

Tri minute do kraja Spartak je vodio 75:69, no Zadar se vratio na posjed zaostatka (75:73) ulaskom u zadnju minutu. Tada se dogodio ključan trenutak. Kapetan Marko Ramljak promašio je čist zicer pod košem.

Usprkos tome, prvaci Hrvatske obranili su sljedeći napad Spartaka, nakon čega je Žganec realizirao oba slobodna bacanja i šest sekundi do kraja doveo Zadar na minus jedan (76:75).

Spartak potom nije uspio ubaciti loptu iz auta u pet sekundi te je izgubio posjed. Zadar je tako dobio zadnji napad za pobjedu, ali je Ramljak promašio polaganje na lijevom ulazu.

Vladimir Mihailović bio je najefikasniji u Zadru s 20 koševa, Boris Tišma dodao je 19, a Žganec 14 uz 11 skokova i četiri asistencije. Tragičar Ramljak ubacio je tek dva poena, ali je ostao bez koša iz igre (0/7).

Kod Spartaka, zanimljivo, nitko nije ubacio više od deset koševa. Na toliko su se zaustavili Drobnjak, Rebić i Thompson.

Spartaku je ovo bila prva pobjeda u ABA Ligi nakon tri vezana poraza, dok je Zadar prethodno slavio u tri od četiri utakmice vodećeg regionalnog natjecanja.