Pala je odluka: Cibona izašla iz ABA lige!

Cibona je u subotu prijepodne izdala i priopćenje o cijeloj situaciji, koje prenosimo u cijelosti:
“Na sjednici Skupštine Košarkaškog kluba Cibona, održanoj 11. listopada, donesena je odluka da Klub u natjecateljskoj sezoni 2025./26. neće nastupati u ABA 2 ligi.
Odluka je donesena nakon detaljne i sveobuhvatne analize sportskih, organizacijskih i financijskih okolnosti te sagledavanja šireg konteksta u kojem se Klub nalazi. U raspravi su sudjelovali predstavnici svih tijela Kluba, uz zajednički zaključak da je u ovom trenutku prioritet daljnje jačanje sportskog sustava, razvoj mladih igrača i stabilnost cjelokupnog klupskog projekta.
Klub ističe kako je odluka donesena isključivo unutar Cibone, temeljem strateškog promišljanja o budućnosti i smjeru u kojem želimo razvijati Cibonu kao klub s prepoznatljivim identitetom, tradicijom i europskim ambicijama.
Cibona je kroz svoju bogatu povijest uvijek bila simbol hrvatske košarke i ime koje se poštuje na europskoj sceni. Upravo zato vjerujemo da naša budućnost pripada europskim natjecanjima, u kojima Cibona ima priliku predstavljati hrvatsku košarku na dostojanstven način, u skladu sa svojom tradicijom i ambicijama.
U sezoni 2025./26. Cibona će tako usmjeriti sve svoje sportske i organizacijske resurse na natjecanja u SuperSport Premijer ligi, Kupu Krešimira Ćosića i FIBA Europe Cupu, gdje će nastaviti s afirmacijom mladih igrača, uz želju da se klub vrati među nositelje europske košarke iz Hrvatske.
KK Cibona nastavlja graditi svoju budućnost na načelima odgovornosti, transparentnosti i kontinuiteta te ostaje predana cilju da ponovno bude stabilan, kompetitivan i prepoznatljiv klub u europskim okvirima.
KK Cibona
Zagreb”
