Pala je odluka: Cibona izašla iz ABA lige!

Podijeli :

Cibona/Ivana Dergez

Čelnici Cibone donijeli su konačnu odluku – zagrebački klub povlači se iz ABA lige.

Nakon brojnih sastanaka i analiza zaključeno je da igranje u ABA 2 ligi više nije financijski ni organizacijski održivo. Zbog te odluke Cibona neće odigrati zakazani susret protiv makedonskog TFT-a, koji je trebao biti održan u ponedjeljak u Draženovom domu. Zadar teže od očekivanog porazio Zabok, Cibona nemilosrdna protiv Šibenke Cibona se ove sezone, nakon osam godina, vratila na europsku scenu kroz FIBA Eurokup, a uz domaće prvenstvo pokušala je paralelno nastupati i u ABA 2 ligi. No, uz ograničene resurse i skroman kadar, takav raspored pokazao se neizvedivim.

Cibona je u subotu prijepodne izdala i priopćenje o cijeloj situaciji, koje prenosimo u cijelosti:

“Na sjednici Skupštine Košarkaškog kluba Cibona, održanoj 11. listopada, donesena je odluka da Klub u natjecateljskoj sezoni 2025./26. neće nastupati u ABA 2 ligi.

Odluka je donesena nakon detaljne i sveobuhvatne analize sportskih, organizacijskih i financijskih okolnosti te sagledavanja šireg konteksta u kojem se Klub nalazi. U raspravi su sudjelovali predstavnici svih tijela Kluba, uz zajednički zaključak da je u ovom trenutku prioritet daljnje jačanje sportskog sustava, razvoj mladih igrača i stabilnost cjelokupnog klupskog projekta.

Klub ističe kako je odluka donesena isključivo unutar Cibone, temeljem strateškog promišljanja o budućnosti i smjeru u kojem želimo razvijati Cibonu kao klub s prepoznatljivim identitetom, tradicijom i europskim ambicijama.

Cibona je kroz svoju bogatu povijest uvijek bila simbol hrvatske košarke i ime koje se poštuje na europskoj sceni. Upravo zato vjerujemo da naša budućnost pripada europskim natjecanjima, u kojima Cibona ima priliku predstavljati hrvatsku košarku na dostojanstven način, u skladu sa svojom tradicijom i ambicijama.

U sezoni 2025./26. Cibona će tako usmjeriti sve svoje sportske i organizacijske resurse na natjecanja u SuperSport Premijer ligi, Kupu Krešimira Ćosića i FIBA Europe Cupu, gdje će nastaviti s afirmacijom mladih igrača, uz želju da se klub vrati među nositelje europske košarke iz Hrvatske.

KK Cibona nastavlja graditi svoju budućnost na načelima odgovornosti, transparentnosti i kontinuiteta te ostaje predana cilju da ponovno bude stabilan, kompetitivan i prepoznatljiv klub u europskim okvirima.

KK Cibona

Zagreb”