Vučević predvodio Crnogorce do prvog slavlja na Eurobasketu

Alexander Trienitz via Guliver

Košarkaška reprezentacija Crne Gore ostvarila je prvu pobjedu na ovogodišnjem Europskom prvenstvu svladavši u utakmici 4. kola skupine B u Tampereu reprezentaciju Švedske s 87-81.

Pobjednik je odlučen u posljednjih 90 sekundi utakmice, u koje su Crnogorci ušli sa samo poenom prednosti (80-79). No, limitirali su Šveđane na samo dva poena, oba iz slobodnih bacanja, dok su na drugoj strani ubacili sedam koševa i tako ušli u borbu za plasman u osminu finala.

Šestoricu igrača s dvoznamenkastim učinkom predvodio je Nikola Vučević s 23 koša, 15 skokova i četiri asistencije. Igor Drobnjak je ubacio 15 poena, a čak četvorica crnogorskih reprezentativaca su postigli po 10 koševa, čemu je naturalizirani Amerikanac Kyle Allman dodao i sedam asistencija, a Marko Simonović šest skokova.

Švedske strijelce je predvodio Pelle Larsson s 28 poena, a imao je i sedam skokova. Simon Birgnader je spojio 11 koševa i 10 skokova.

Njemačka i Finska su s maksimalnih 3-0 u prva tri kola već osigurali plasman u nokaut fazu natjecanja, Litva je na 2-1, a Crna Gora i Švedska imaju učinak 1-3. Velika Britanija je na začelju s 0-3.

Crnogorcima su Britanci posljednji suparnici u skupini, a pobjeda u toj utakmici donosi im plasman među četiri reprezentacije koje će iz skupine A zaigrati u osmini finala.

