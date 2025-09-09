Pratite na SK: Hrvatski trener želi iznenaditi Turke, Litva slijedi recept BiH

Podijeli :

Danas su na rasporedu prve četvrtfinalne utakmice EuroBasketa.

Od 16 sati program u Rigi otvaraju Turska i Poljska (SK1).

Turci su i dalje bez poraza na ovogodišnjoj europskoj smotri, u osmini finala izbacili su Švedsku (85:79) koja ih je pošteno namučila te su izabranici Ergina Atamana zasigurno naučili neke lekcije iz tog dvoboja.

Poljaci su nakon zadnja dva poraza u skupini, u osmini finala bili bolji od Bosne i Hercegovine (80:72) iako su gubili većim dijelom utakmice. Igor Miličić s Poljacima radi sjajan posao te će danas poslijepodne itekako imati svoje šanse protiv Turaka.

Zanimljiv okršaj sprema se od 20 sati kada će na teren Litva i Grčka (SK1).

Obje reprezentacije doživjele su po jedan poraz u skupini, Nijemci su razbili Litvu 107:88, dok je Grke dočekalo neugodno iznenađenje od Bosne i Hercegovina koja ih je svladala 80:77. Na tom tragu vidjet ćemo može li recept BiH slijediti Litva koja je u osmini finala izbacila domaćina Latviju, dok je Grčka bila bolja od Izraela 84:79.