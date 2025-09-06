Njemačka dugo lomila Portugal pa na kraju slavila sa skoro 30 poena prednosti

Podijeli :

Ivica Veselinov / MN Press via Guliver

Drugi susret osmine finala odigrali su favorizirana Njemačka i Portugal koji se šokantno plasirao u osminu finala. Većina susreta nije izgledala kao da u njemu nema razlike u kvaliteti. Portugal se držao dobro te je na poluvremenu i vodio s 32:31. Ipak, u drugom dijelu se Njemačka probudila te je na kraju slavila s 85:58 i postala drugi četvrtfinalist Eurobasketa.

Nijemci su ovom pobjedom nastavili niz pobjeda, a ključni u slavlju bili su Dennis Schroder i Franz Wagner sa 16 poena. Pridružio im se i Isaac Bonga s 15. Kod Portugala je najbolji bio igrač Boston Celticsa Neemias Queta koji je ostvario i double-double.

Uz 18 zabijenih poena uhvatio je i 11 skokova. Podsjećamo, Queta je u posljednjoj utakmici skupine zaradio isključenje zbog dvije tehničke pogreške protiv Estonije. Unatoč porazu, Portugal je odradio najbolji Eurobasket u svojoj povijesti.

VIDEO / NBA zvijezda izbačena s utakmice zbog gluposti: Umalo koštao Portugal pobjede VIDEO / Portugal u dramatičnoj završnici bez najboljeg igrača pobijedio Estoniju za povijesni prolazak u osminu finala

Što se tiče Njemačke, oni nastavljaju lov na naslov. Njihov sljedeći protivnik bit će pobjednik susreta između Italije i Slovenije. Njihova utakmica je na rasporedu u nedjelju s početkom u 15 sati i 30 minuta.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.