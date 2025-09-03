VIDEO / Portugal u dramatičnoj završnici bez najboljeg igrača pobijedio Estoniju za povijesni prolazak u osminu finala

Podijeli :

U utakmici petog kola skupine A na ovogodišnjem EuroBasketu igrali su Estonija i Portugal. Bio je to direktni okršaj za prolazak u osminu finala. Estonci su bili blagi favoriti te su većinu susreta i vodili, ali su na kraju Portugalci uspjeli slaviti sa 68:65 i tako izboriti povijesni plasman u osminu finala.

Portugalci su u jednom trenutku gubili s 10 poena zaostatka, a nije im pomoglo ni isključenje njihovog najboljeg igrača Neemiasa Quete. Igrač Boston Celticsa nakon jednog koša se unio protivniku u lice što su suci okarkaterizirali kao tehničku pogrešku što mu je bila druga, a samim time i isključujuća.

Unatoč tome, uspjeli su slaviti. Ključan je za pobjedu bio Rafael Lisboa sa 17 poena, a drugi najučinkovitiji bio je baš Queta s 15 poena. Kod Estonaca su najbolji bili Artur Konontsuk s 20 i Kristian Kullamae sa 17 poena.

Portugal je ovom pobjedom izborio povijesni plasman u osminu finala, a tamo će ih čekati prvoplasirani iz skupine B što je Njemačka.