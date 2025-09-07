Izbornik Italije dao ostavku nakon poraza od Slovenije: ‘J**e mi se što mislite o meni’

Podijeli :

AP Photo/Sakis Savvides via Guliver

Sada već bivšeg izbornika Italije, obuzele su emocije nakon ispadanja s Eurobasketa.

Gianmarco Pozzecco više neće biti izbornik Italije jer je nakon poraza od Slovenije u osmini finala EuroBasketa objavio da se povlači s te funkcije.

Slovenci su slavili 84:77. Pozzecco je bio izbornik Talijana od 2022. godine.

„Ovo mi je bila posljednja utakmica na klupi Italije. Hvala predsjedniku Giovanniju Petrucciju koji mi je ukazao čast da postanem izbornik nacionalne momčadi. To je bio najbolji trenutak u mom životu.“

Nakon formalnog dijela, Pozzecca su ponijele emocije pa se nije mogao suzdržati od psovki.

„Naravno, hvala i mojim igračima. Volim ih sve. J**e mi se za to kakav sam ja trener, nisam fokusiran na svoju karijeru, j**e mi se što mislite o meni. U životu sam fokusiran samo na njih”, zaključio je te dodao:

„Danas sam tužan, ne zato što sam izgubio utakmicu, nego zato što sam ih gledao kako pate. Mogu biti najgori trener na svijetu, j**e mi se za to. Vjerujte mi, ne lažem vas.“