Hrvatski trener prvi puta poražen, Španjolcima prijeti debakl i ispadanje s EuroBasketa

xMichalxDubiel by Guliver

U 4. kolu EuroBasketa gledali smo dvije vrlo dramatične utakmice u skupinama C i D.

Poljaci, koje vodi hrvatski stručnjak Igor Miličić, odigrali su sjajnu utakmicu protiv jednog od favorita turnira, no na kraju su upisali prvi poraz. U domaćim Katowicama na poluvremenu su imali +3, ali u nastavku se sve okrenulo. Francuzi su prelomili u trećoj četvrtini, a početkom zadnje dionice otišli i na +13. Poljaci su smanjili razliku i minutu prije kraja bili na -4, no Elie Okobo riješio je sve tricom.

Najveća priča susreta bio je Guerschon Yabusele (New York Knicks) s nevjerojatnih 36 poena (12/19 šut, 6 trica), dok je Poljake predvodio Jordan Loyd s 18. Poljska će u posljednjem kolu igrati protiv Belgije i tražiti što bolju poziciju za nokaut-fazu.

Velikan europske košarke nalazi se u velikim problemima. Španjolska je upisala drugi poraz, ovaj put u derbiju s Italijom, i sada ima omjer 2-2, baš kao i BiH i Gruzija. BiH u zadnjem kolu igra protiv Gruzije i pobjeda je vodi dalje, dok Španjolsku čeka Grčka, koja lovi prvo mjesto u skupini.

Ako se situacija posloži nepovoljno, Španjolska bi mogla ispasti već u grupnoj fazi, što bi bilo jedno od najvećih iznenađenja turnira.