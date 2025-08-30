Dario Gjergja slavi, Belgija velikim preokretom do pobjede na Eurobasketu

Podijeli :

Marcin Bulanda PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver Images

Hrvatski stručnjak i izbornik Belgije Dario Gjergja upisao je prvu pobjedu na Eurobasketu 2025. porazivši Island.

Nakon što je u prvom kolu Belgija doživjela očekivan poraz od Francuske 92:64, u drugom je pobijedila Island 71:64 (17:21, 15:15, 14:16, 25:12) u skupini D koja se igra u Katowicama.

Belgija je bila u zaostatku većim dijelom utakmice, u zadnjoj četvrtini i minus sedam (55:62), da bi utakmicu završila serijom 16:2 u zadnje četiri i pol minute.

Lecomte je bio najbolji igrač Belgije sa 16 poena, šest asistencija i četiri skoka.

Već u nedjelju izabranici Darija Gjergje u trećem kolu igraju protiv Slovenije, a onda do kraja grupne faze još protiv Izraela i Poljske. Islandu je ovo bio drugi poraz u grupi.

U skupini C u Limassolu na Cipru Italija je upisala prvi trijumf protiv Gruzije 78:62. Gruzijcima je to prvi poraz nakon što su u prvom kolu svladali aktualne prvake Španjolsku.