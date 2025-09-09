VIDEO / ‘Baby Jokić’ ispisao povijest Eurobasketa! Postao je tek šesti igrač ikada s ovakvim učinkom

Podijeli :

Nevjerojatna predstava, a i turnir u globalu za turskog centra.

Jedan od igrača koji su definitivno obilježili ovogodišnji Eurobasket je centar Turske Alperen Şengün. Sjajne nastupe zaokružio je u četvrtfinalnom dvoboju protiv Poljske upisavši triple-double.

Sjajni centar Houston Rocketsa je već na sedam i pol minuta prije kraja utakmice imao triple-double, a završio je s učinkom od 19 poena, 12 skokova i 10 asistencija. Time je postao tek šesti košarkaš u povijesti koji je na europskim prvenstvima ostvario triple-double.

Ovaj podvig je i povijesni, jer je riječ o drugom triple-doubleu na ovom Eurobasketu – prvi je ostvario Luka Dončić protiv Belgije u grupnoj fazi – što znači da je ovo prvo prvenstvo na kojem je zabilježeno više od jednog triple-doublea.

Prije Şengüna i Dončića, triple-double su postigli Stojko Vranković za Hrvatsku protiv Grčke 1993., Toni Kukoč 1995. za Hrvatsku protiv Finske, Rumunj Rareş Mandache 2017. protiv Crne Gore te Poljak Mateusz Ponitka 2022. protiv Slovenije.

Turska će u polufinalu igrati protiv pobjednika susreta Grčke i Litve koji možete pratiti od 20 sati na SK1.