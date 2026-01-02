Tadej Pogačar – biciklist koji je vozio brže od straha

Podijeli :

Za Sloveniju, malu zemlju velikih snova, Pogačar je postao nešto više od šampiona. On je dokaz da veličina ne dolazi iz zemljopisa, nego iz hrabrosti. Da se planine ne osvajaju kalkulacijom, nego vjerom da je još jedan okret pedale moguć.

Prestižni francuski sportski dnevnik L’Equipe je dom “Zlatne lopte” ima i druge izbore. Jedan od njih je izbor za najboljeg sportaša, a za 2025. godinu izabran je Tadej Pogačar. U velikoj borbu za samo nekoliko glasova nadjačao je Armanda Duplantisa. Kralj “Tour de Franca”, a ipak je to Francuzima sportski događaj godine vjerojatno su malo prevagnule u korist znamenitog slovenskog bicikliste.

Postoje sportaši koji pobjeđuju, i postoje oni rijetki koji mijenjaju osjećaj sporta. Ne brojkama, ne tablicama, nego tišinom koja nastane kad krene njihov napad i svi ostali shvate da se događa nešto što se ne može izračunati. Tadej Pogačar pripada ovoj drugoj vrsti. On nije samo šampion modernog biciklizma; on je njegov nemir, njegova poezija u svijetu preciznih mjerenja.

Rođen daleko od velikih velodroma i povijesnih alpskih prijevoja, u slovenskoj Komendi, Pogačar je na bicikl sjeo bez svijesti o veličini sporta koji će jednog dana obilježiti. Vozio je jer je htio voziti. I ta jednostavna, gotovo dječja potreba da se ide brže, dalje i više, ostala je u njemu i onda kada su se oko njega počeli graditi planovi, strategije i očekivanja.

Dok su drugi učili strpljenje, Pogačar je učio napadati. U njegovoj vožnji nikada nije bilo straha od pogrešnog trenutka – jer za njega pogrešan trenutak nije postojao. Bio je spreman krenuti kada mu tijelo šapne da može, a ne kada direktor sporta pogleda u ekran s brojkama. Taj instinkt, ta unutarnja iskra, učinila ga je drukčijim već u ranim godinama, kada je postalo jasno da se pred pelotonom ne stvara još jedan talent, nego karakter.

Njegov dolazak na veliku scenu bio je nalik iznenadnoj promjeni vremena u planinama: nagao, nemilosrdan i nezaboravan. Tour de France 2020. nije bio samo utrka; bio je inicijacijski obred. Mladić s licem koje još nije nosilo tragove dugih sezona, srušio je poredak u jednoj kronometarskoj vožnji koja je više nalikovala bijegu nego utrci protiv sata. Tog dana nije pobijedio samo suparnika – pobijedio je ideju da se velike stvari moraju čekati.

Pogačar nikada nije vozio kao robot. Njegovi napadi nisu mehanički, nego emocionalni. Kada krene, to je gotovo ispovijed – trenutak u kojem se odvaja od pelotona kao da želi ostati sam sa sobom, sa svojim mislima i dahom. Na planinskim usponima, dok se asfalt pretvara u zid, on ne traži zaklon; on traži slobodu.

Zato njegove pobjede na klasicima nose posebnu težinu. One nisu samo potvrda svestranosti, nego dokaz da je još uvijek moguće biti gladijator u sportu koji sve više nalikuje šahovskoj partiji. U Liègeu, Lombardiji, na bijelim cestama Toskane, Pogačar vozi kao da se utrkuje protiv povijesti – i često pobjeđuje.

Svaka legenda treba svog suparnika, a Pogačar je svog pronašao u Jonasu Vingegaardu. Njihovi dvoboji nisu samo borba za žutu majicu; to su sukobi svjetonazora. Jedan predstavlja savršeni sustav, disciplinu i kontrolu. Drugi nosi nemir, rizik i vjeru u trenutak. Kada izgubi, Pogačar ne gubi dostojanstvo. On gubi jer je pokušao. I upravo u tim porazima postaje još veći.

Jer biciklizam pamti one koji su se usudili. Izvan utrka, Pogačar ostaje tih. Bez velikih gesta, bez mitologije koju bi sam o sebi gradio. Njegova snaga nije u riječima, nego u praznini koja ostaje kada se odvoji od grupe. U svijetu u kojem se sportaši često pretvaraju u brendove, on ostaje vozač – čovjek i bicikl, spojeni u jedinstvenu silu.

Karijera Tadeja Pogačara još se piše, a najljepše stranice možda tek dolaze. No već sada je jasno da, kada se jednoga dana bude govorilo o njegovom nasljeđu, neće se govoriti samo o titulama. Govorit će se o osjećaju. O onom trenutku kad napadne, a peloton na sekundu utihne.

O onoj sekundi u kojoj biciklizam ponovno postane priča, a ne računica.