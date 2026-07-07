Pogačar nakon četvrte etape pao u poretku Tour de Francea

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(AP Photo/Thibault Camus) via Guliver Image

Danski biciklist Mads Pedersen pobjednik je četvrte etape prestižne utrke Tour de France, koja se u dužini od 181.9 kilometara vozila od Carcassonea do Foixa.

U utorak se dogodila i promjena na samom vrhu ukupnog redoslijeda te vodeći više nije Slovenac Tadej Pogačar, četverostruki pobjednik na Touru tijekom karijere. Vodeći je sada Norvežanin Torstein Traeen.

U četvrtoj etapi nekoliko grupa biciklista se odvojilo od glavne skupine gdje su se nalazili svi glavni pretendenti za ukupnu pobjedu. Takav ritam je dozvolio UAE Team Emirates i njihov vođa Pogačar te su svi najveći favoriti za najbržima ovog utorka zaostali 13 minuta.

U finišu etape Pedersen je pobijedio Amerikanca Quinna Simmonsa i Španjolca Raula Garciju Pierna, dok u ukupnom redoslijedu Traeen ima 28 sekundi prednosti u odnosu na Amerikanca Seana Quinna. Pogačar je četvrti u ukupnom redoslijedu te zaostaje sedam minuta i 53 sekunde za Traeenom, a isti zaostatak ima i peti Danac Jonas Vingegaard, njegova najveća prijetnja i ove godine na Tour de Franceu.

U srijedu je na rasporedu ravničarska etapa od Lannemezana do Paua, u dužini od 158 kilometara.