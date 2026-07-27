Pirlo prvi put progovorio o spornoj suradnji zbog koje su ga ‘napali’

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Andrea Pirlo prvi se put javno oglasio nakon što je njegova suradnja s jednim ruskim brendom izazvala veliku polemiku u Italiji i dovela u pitanje njegov dogovor o preuzimanju funkcije izbornika reprezentacije.

Legendarni talijanski nogometaš i trener priopćio je da je posljednjih dana s velikom gorčinom pratio raspravu koja se razvila oko njegova imena, naglasivši da je do sada šutio iz poštovanja prema institucijama, Talijanskom nogometnom savezu i svim ljudima uključenim u proces izbora novog izbornika.

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Pirlo ističe da je tijekom čitave igračke i trenerske karijere radio u skladu sa zakonima država u kojima je bio angažiran, kao i sa svim ugovorima koje je potpisao.

Posebno je naglasio da je suradnja koja je izazvala kontroverze nastala tijekom njegova rada u Ujedinjenim Arapskim Emiratima te da je imala isključivo komercijalni i sportski karakter.

“Pripisivanje političkog značenja toj suradnji znači pripisivanje meni stavova koje nikada nisam iznio i koji mi ne pripadaju“, poručio je Pirlo.

U priopćenju se zahvalio Paolu Maldiniju i Leonardu na ukazanom povjerenju i podršci, istaknuvši da iznimno cijeni njihovu stručnost, ozbiljnost i posvećenost talijanskom nogometu.

Na kraju je izrazio žaljenje što je, kako kaže, jedna čisto sportska odluka vrlo brzo prerasla u javni sukob u kojem su mu pripisivane namjere i uvjerenja koja ne dijeli.

“Ljubav prema Italiji ne ovisi o funkciji koju obavljam. Ona je dio moje povijesti, mog identiteta i zauvijek će ostati sa mnom“, zaključio je Pirlo u službenom priopćenju.