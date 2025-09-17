Krenuo u obaranje svjetskog rekorda pa završio u ruskom pritvoru

Podijeli :

Pritvor francuskog biciklista Sofianea Sehilija, uhićenog početkom rujna u Rusiji, produljen je do 4. listopada, izvijestila je u srijedu novinska agencija Ria Novosti, pozivajući se na sud na ruskom Dalekom istoku.

“Okružni sud Usurijsk u Primorskom kraju donio je 6. rujna odluku o preventivnoj mjeri u obliku pritvora(u vezi sa Sofianeom Sehilijem do 4. listopada”, rekla je za Ria Novosti tiskovna služba suda, ne navodeći razlog uhićenja.

Prema francuskom dnevniku Le Monde, biciklist koji se natječe na ekstremnim utrkama izdržljivosti optužen je za ilegalni prelazak ruske granice pokušavajući oboriti svjetski rekord u prelasku euroazijske granice biciklom.

Njegovo putovanje kroz 17 zemalja povezivalo je Lisabon s Vladivostokom, na ruskom Dalekom istoku. Planirao je prijeći granicu između Kine i Rusije u blizini kineskog grada Sanchakoua, prema karti njegove privremene rute objavljenoj na internetu.Ruski grad Usurijsk, gdje mu je navodno produžen pritvor, udaljen je oko šezdeset kilometara.

Francuz, koji je napustio portugalsku prijestolnicu 1. srpnja, izjavio je 2. rujna na svom Instagram računu, prema sportskom dnevniku L’Equipe, da je zaglavljen na kinesko-ruskoj granici nakon što je dva puta pokušao ući na ruski teritorij.

“Za otprilike 60 sati, ako sve bude u redu, bit ću u Vladivostoku”, rekao je u videu objavljenom na Instagramu 1. rujna.Njegova partnerica Fanny Bensussan prošli je tjedan na Instagramu izjavila da “vlasti kažu da će istraga trajati mjesec dana, tijekom kojih Sofiane ostaje u pritvoru”.

Ranije u rujnu rekla je televiziji France 3 Occitanie da biciklist ima valjanu vizu, ali da je prvi granični prijelaz između Kine i Rusije koji je pokušao prijeći zatvoren za strance.Umjesto toga, pribjegao je drugom prijelazu koji se mogao prijeći samo vlakom, što bi, prema njezinim riječima, poništilo njegov rekord.

„Tu je pogriješio“, rekla je Fanny Bensussan za France 3. „Možemo razumjeti. Razmišljao je samo o svom sportskom postignuću.“

Sofiane Sehili je prošlog lipnja na Instagramu objasnio da je glavni izazov njegovog putovanja bilo planiranje rute, uzimajući u obzir neprohodne granice i sigurnosnu situaciju u zemljama koje je planirao prijeći.