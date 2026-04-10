Novo iznenađenje na Croatia Rallyju! Nakon Solberga i vodeći vozač u ukupnom poretku izletio sa staze

Elfyn Evans je izletio s ceste dok je vodio na Croatia Rallyju. Previše je brzo ušao u desni zavoj i završio duboko u gustoj vegetaciji, gdje je ostao zaglavljen.

Vodeći u prvenstvu imao je priliku znatno povećati prednost u borbi za naslov protiv svog timskog kolege iz Toyote, Olivera Solberga, koji je samo dva sata ranije, već na prvom brzinskom ispitu udario u nasip i odustao.

Evansovim odustajanjem na čelo se probio Sami Pajari, koji sada vodi s 2,7 sekundi prednosti ispred pobjednika treće etape Thierryja Neuvillea.

„Ovo je već druga etapa u ovom krugu, a manje od minute prije starta čujem da je netko izletio“, rekao je Pajari. „Baš i nije najbolja motivacija za početak etape.“

Takamoto Katsuta zauzima treće mjesto, 3,7 sekundi iza Neuvillea i 6,4 sekunde iza vodećeg.

Jon Armstrong bio je treći nakon prve etape, ali je na drugoj probušio prednju lijevu gumu nakon pri ulasku u zavoj, što ga je stajalo pola minute.

„Bilo je to na jako brzom mjestu, pri kočenju. Ulazak u lijevi pa odmah desni zavoj, a s lijeve strane je bilo nešto. Vidio sam da vozači ispred vade travu“, objasnio je Armstrong.

„Malo je teško ostati na cesti kad vidiš takvo smeće na stazi”, dodao je.

Do trenutka kad je probušio gumu bio je najbrži na splitovima na etapi Butoniga – Motovun, a na trećoj etapi zaostao je samo 0,1 sekundu iza pobjednika Neuvillea. Zahvaljujući iznimnoj brzini vratio se na četvrto mjesto ukupno, 14,8 sekundi iza postolja.

Hayden Paddon drži peto mjesto, 10 sekundi iza Armstronga i dvije sekunde ispred drugog vozača M-Sporta, Josha McErleana.

Adrien Fourmaux pao je na sedmo mjesto ukupno nakon što je već na početku druge etape probušio gumu. Do cilja je stigao s prednjim desnim kotačem spuštenim do felge i izgubio minutu i 28 sekundi. Gotovo minutu iza McErleana, ali s obzirom na odustajanja Evansa i Solberga iz Toyote, Fourmaux želi iskoristiti priliku koju im pruža njihova odsutnost.

“Gledajući što se dosad dogodilo, imamo priliku vratiti neke pozicije u borbi za naslov“, rekao je Fourmaux. „Prilično sam ljut, pa moram paziti da ne napravim glupe pogreške. Ali definitivno je bolje biti prvi na cesti – tada je brže.“

Adrenalinski vikend nastavlja se u subotu, 11. travnja, kada se karavana seli prema Gorskom kotaru i Karlovačkoj županiji. Subotnji jutarnji program otvara Platak a slijede Ravna Gora – Skrad, Generalski Stol – Zdihovo, te Pećurkovo Brdo – Mrežnički Novaki.

Velika završnica zakazana je za nedjelju, 12. travnja, na dionicama koje vode prema senjskoj tvrđavi Nehaj. Posljednji dan natjecanja započinje na relaciji Bribir – Novi Vinodolski, nakon čega slijedi prvi prolazak dionicom Alan – Senj. Drugi krug starta popodne iz Bribira , dok će cijeli rally kulminirati Wolf Power Stageom na dionici Alan – Senj. Svečano proglašenje pobjednika i podij održat će se u 16 sati u Opatiji , čime će ovaj četverodnevni automobilistički spektakl simbolično završiti na kvarnerskoj obali.