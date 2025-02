Verstappen prijeti bojkotom, F1 ga podržava: ‘Ne smije se ponoviti ovakav tretman prvaka’

Podijeli :

nordphotoxGmbHx xBratic via Guliver

Prošli tjedan nova sezona Formule 1 najavljena je spektaklom u O2 Areni u Londonu, a nekoliko dana nakon toga Formula je reagirala zbog načina na koji su dočekani svjetski prvak Max Verstappen i čelnik Red Bulla Christian Horner. Navodno Verstappen čak prijeti i bojkotom idućih događaja u Engleskoj.

Verstappen i Horner izviždani su u O2 Areni, a mediji prenose da je Nizozemac posebno bijesan zbog toga.

“Rekao mi je da ga neće vidjeti ovdje ako se ovakav događaj ponovi u Engleskoj. I slažem se s njim,” rekao je Verstappenov otac za RaceXpress.

“Dođeš promovirati sport i onda te izviždaju. Mislim da je to nedopustivo. Razumijem da je Max jedini koji vrši pritisak na engleske vozače, koji govori ono što misli i ponaša se u skladu s onim što jest, ali mislim da je to neprihvatljivo i smatram da je to vrlo razočaravajuće“, dodao je.

Istim povodom priprema se i sastanak predstavnika svih momčadi najavljen za srijedu, a u ime Formule 1 glasnogovornik te organizacije poručio je da su velika rivalstva izgradila ovaj sport te da je ono što se dogodilo u Londonu nedopustivo:

“Ono što krasi sport na svim razinama je kultura poštovanja. Bilo je vrlo razočaravajuće čuti reakciju publike na svjetskog prvaka Maxa Verstappena i čelnog čovjeka Red Bulla, Christiana Hornera. Max i Christian neizmjerno su pridonijeli sportu koji volimo. Ne bismo trebali vidjeti tako nešto kad sezona počne.”

A sezona počinje 14. ožujka utrkom za Veliku nagradu Australije uz prijenose na Sport Klubu.