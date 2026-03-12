Verstappen o novim pravilima: ‘Ne želim napustiti Formulu 1, ali…’

Podijeli :

Guliver Image

Od nove sezone Formule 1 promijenila su se pravila. S novim specifikacijama muče se fanovi F1, ali i brojni vozači. Jedan od njih je i Max Verstappen, četverostruki svjetski prvak.

On je VN Australije završio na, za njega slabom, šestom mjestu. Nedugo nakon utrke Nizozemac se osvrnuo na pravila i budućnost F1:

“U konfliktu sam jer ne uživam voziti bolid, ali uživam raditi sa svojim timom. Ne želim napustiti F1, ali se nadam da će se stvari popraviti. Imao sam razgovore s F1 i FIA-om i radimo na nečemu što bi, nadam se, trebalo popraviti sve”.