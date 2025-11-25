Schumacherov sin radi novi zaokret u karijeri

Podijeli :

PhilippexNanchinox via Guliver

Njemački vozač Mick Schumacher (26), sin sedmerostrukog svjetskog prvaka Formule 1 Michaela Schumachera, sljedeće će sezone nastupati u američkoj Indy seriji za tim Rahal Letterman Lanigan (RLL).

Sin legendarnog sedmerostrukog prvaka Formule 1 Michaela Schumachera ima 43 nastupa u Formuli 1, a najbolji plasman mu je šesto mjesto.

Natjecao se za Haas u sezonama 2021. i 2022., a kasnije je bio testni vozač za Ferrari i Mercedes. Posljednje dvije godine natjecao se u FIA Svjetskom prvenstvu izdržljivosti (WEC) za Alpine, prije nego što je prešao u IndyCar.

Schumacher će voziti Dalaru DW12 s Hondinim motorom u svih 17 utrka sljedeće sezone.

“Uzbuđen sam zbog automobila i američkog pristupa motosportu, koji se, čini se, više fokusira na čiste i direktne utrke, i to je upravo ono čemu se radujem. I naravno, radoznao sam u vezi novih iskustava i uvijek me zanima širenje horizonta. Za mene je ovo početak novog putovanja i uzbuđen sam zbog početka sezone“, rekao je Schumacher.

Sezona NTT Indy Series 2026 počinje Velikom nagradom Firestonea u St. Petersburgu 1. ožujka. Planirano je 17 utrka, a sezona završava 6. rujna u Monterreyju, Kalifornija.