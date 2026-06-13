Russell najbrži na posljednjem slobodnom treningu za VN Katalonije

Podijeli :

Evan Buhler/The Canadian Press via AP via Guliver Images

Britanac George Russell u Mercedesu bio je najbrži na subotnjem trećem i posljednjem slobodnom treningu za Veliku nagradu Katalonije, sedmu od 22 utrke Svjetskog prvenstva Formule 1, na stazi Barcelona-Catalunya (4,657 km) u Montmelóu.

Britanac je za nešto više od dvije desetinke sekunde pretekao Australca Oscara Piastrija (McLaren), Charlesa Leclerca (Ferrari) i aktualnog svjetskog prvaka Landa Norrisa (McLaren).

Britanac Lewis Hamilton (Ferrari) ostvario je peto najbrže vrijeme, ispred Nizozemca Maxa Verstappena (Red Bull).

Talijan Kimi Antonelli (Mercedes), vodeći u prvenstvu i pobjednik posljednjih pet Velikih nagrada, imao je sedmo vrijeme.

Kvalifikacije za VN Katalonije voze se danas u 16 sati.