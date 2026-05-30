Na putu prema dolje: Bivša engleska zvijezda uhićena zbog vožnje pod utjecajem droge

Podijeli :

(Photo by Stefan Koops / EYE4IMAGES/DeFodi Images) via Guliver Image

Bivši engleski reprezentativac Raheem Sterling našao se u središtu skandala nakon što je uhićen zbog sumnje na vožnju pod utjecajem droga.

Prema pisanju britanskih medija, 31-godišnji nogometaš u četvrtak ujutro svojim je Lamborghinijem udario u zaštitnu ogradu na autocesti, nakon čega ga je policija zaustavila oko 9 sati. Sterling je nakon ispitivanja pušten uz jamčevinu, dok se policijska istraga nastavlja.

Policija je priopćila da u nesreći nije sudjelovalo nijedno drugo vozilo te da nije bilo ozlijeđenih osoba. U službenom priopćenju navodi se kako je uhićen 31-godišnji muškarac iz Berkshirea pod sumnjom za vožnju pod utjecajem droga, opasnu vožnju, posjedovanje droge te odbijanje davanja uzorka za testiranje.

Nekadašnja zvijezda Manchester Cityja posljednjih godina prolazi kroz teško razdoblje u karijeri. Nakon što je 2022. napustio City, s kojim je osvojio deset velikih trofeja, uključujući četiri naslova engleskog prvaka i FA kup, prešao je u Chelsea FC u transferu vrijednom 56 milijuna eura.

No na Stamford Bridgeu nije uspio opravdati očekivanja. Tadašnji trener Enzo Maresca maknuo ga je iz prve momčadi, zbog čega je mjesecima trenirao odvojeno od ostatka ekipe. Posudba u Arsenal FC tijekom sezone 2024./25. također nije donijela preokret, a Chelsea je kasnije raskinuo njegov ugovor.

Sterling je potom u veljači potpisao za Feyenoord, no u nizozemskom klubu nije ostavio značajniji trag. Upisao je svega osam nastupa bez pogotka, a ugovor mu uskoro istječe.

Karijeru je započeo u Liverpool FC, a za reprezentaciju England national football team nastupio je 82 puta, posljednji put na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. u četvrtfinalnom porazu od France national football team.