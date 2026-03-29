Verstappen šokirao: Ozbiljno razmišlja o završetku karijere u Formuli 1?

Razočaranje je pokazao i nakon Velike nagrade Japana.

Četverostruki svjetski prvak Max Verstappen razočaran je stanjem u Formuli 1. On je na VN Japana završio na osmome mjestu.

Najavio je moguće povlačenje iz sporta u kojem “više ne uživa.”

Novinari su ga nakon utrke pitali direktno razmišlja li o kraju karijere.

“Da, o svemu razmišljam pa i o tome. Privatno sam vrlo sretan. Imamo 24 utrke, ove godine 22, i pitaš se je li vrijedno ili je bolje uživati kod kuće s obitelji? Je li se bolje više družiti s prijateljima ako više ne uživaš u svojem sportu?”, rekao je Verstappen.

De Telegraaf piše da Max ozbiljno razmatra kraj karijere na kraju godine te da će sljedeći tjedni “biti krucijalni u njegovoj odluci.”

“Nemam problem s time da završavam sedmi ili osmi jer sam svjestan da ne možeš uvijek biti na vrhu. Bio sam već u tim situacijama, nisam ja uvijek samo pobjeđivao u Formuli 1”, rekao je Verstappen i dodao:

“No, ako si sedmi ili osmi, a pritom ne uživaš u Formuli, to baš nije prirodna situacija za bilo kojeg vozača. Naravno da se pokušavam prilagoditi novim pravilima, ali ovo je anti-utrkivanje. Netko će se zadovoljiti s time da zarađuje puno novca u ovom sportu. Ja ne, jer je ovo uvijek bila moja strast.”