Verstappen se zabio u zid u kvalifikacijima, Russellu pole position

AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake via Guliver

Vozač Mercedesa George Russell startat će s pole positiona na prvoj utrci sezone Formule 1 u Australiji ispred svog timskog kolege Kimija Antonellija.

U kvalifikacijama na Albert Parku u Melbourneu Britanac je završio ispred svog talijanskog suigrača Andree Kimija Antonellija (Mercedes) i Francuza Isacka Hadjara (Red Bull) za 293, odnosno 785 tisućinki sekunde.

Charles Leclerc (Ferrari) se kvalificirao kao četvrti, a McLarenov dvojac, Australac Oscar Piastri i svjetski prvak Britanac Lando Norris krenut će iz trećeg reda.

Verstappen je izgubio kontrolu nad svojim Red Bullom i bočno se zabio u ograde na stazi Albert Park.

“Automobil se jednostavno blokirao straga. Fantastično”, cinično je radiovezom poručio Nizozemac. Četverostruki svjetski prvak nije uspio postaviti vrijeme i morat će se nadati povratku s 20. mjesta na startnoj poziciji u prvoj utrci sezone.