McLaren potpisao dječaka od 11 godina

AP Photo/Altaf Qadri via Guliver

McLaren je objavio da je 11-godišnji britanski karting vozač Harry Williams postao najnoviji član njihova Programa razvoja vozača, čime je postao najmlađi vozač koji se ikada pridružio programu. Williams je dvije godine mlađi od legende Formule 1 Lewisa Hamiltona kada se 1998. pridružio programu.

Sedmerostruki svjetski prvak Hamilton pridružio se programu sa 13 godina, prije nego što je debitirao u Formuli 1 2007. godine. Aktualni prvak i vozač McLarena, Lando Norris, također je prošao kroz program. Pridružio se kao tinejdžer, sa 17 godina.

Williams je započeo karijeru 2021. godine u seriji Super Van, prije nego što je sljedeće godine prešao u kategoriju kadeta. Nakon što je potpisao ugovor s Fusion Motorsportom krajem 2022. godine, natjecao se na nacionalnim i međunarodnim prvenstvima tijekom cijele 2023. godine.

Završio je među prvih deset britanskog IAME Inter Waterswift prvenstva tijekom 2024. godine, dok se istovremeno natjecao i na međunarodnoj karting sceni. Prošle godine postao je britanski prvak.

Ove godine već se natjecao u WSK Super Master Series u juniorskoj kategoriji, a sudjelovat će i u WSK Euro Series, Seriji budućih šampiona i FIA karting prvenstvu.

Mladi vozač nije krio svoje zadovoljstvo.

„Vrlo sam uzbuđen što se pridružujem McLarenovom programu razvoja vozača. Poznati su po svom talentu i sjajan je osjećaj biti dio tima dok nastavljam svoje putovanje u kartingu, a kasnije i u jednosjedima. Veselim se učenju od tima i zahvaljujem im na ovoj uzbudljivoj prilici“, rekao je Williams.