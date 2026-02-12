Charles Leclerc najbrži na testiranjima u Bahreinu, problemi za Mercedes i Red Bull

Podijeli :

AP Photo/Altaf Qadri via Guliver

Vozač Ferrarija, Charles Leclerc, završio je drugi dan prvih predsezonskih testiranja Formule 1 na stazi Sakhir kao najbrži.

Monegažanin je najbolji krug odvozio u vremenu 1:34.273, što ga je činilo pola sekunde bržim od Landa Norrisa u McLarenu. Branitelj titule bio je ujedno i jedini unutar sekunde od Leclerca, dok je Olivera Berna u bolidu Hasa na trećoj poziciji zaostao sekundu i desetinku.

Drugi dan akcije u bahreinskoj pustinji obilježili su i problemi za Mercedes i Red Bull, koji na početku dana nisu izašli na stazu, ali su ih naknadno riješili. Problema je bilo i na stazi, gdje su tri puta istaknute crvene zastavice, ne računajući dvije probe na kraju prepodnevne i popodnevne sesije. Prvi prekid izazvao je vozač Cadillaca, Sergio Pérez, a razlozi nisu poznati, no nakon uklanjanja njegovog bolida staza je brzo očišćena.

Tijekom popodneva Cadillacu se ponovno dogodila nezgoda jer je Valtteri Bottasu otpao dio s desnog retrovizora i gotovo pogodio Carlos Sainza u Williamsu, zbog čega je po drugi put istaknuta crvena zastavica. Posljednji prekid trajao je oko deset minuta jer se vozač Alpina, Pierre Gasly, zaustavio u prvoj krivini.

Od svih vozača, najduže se na stazi zadržao Lando Norris, odvozivši 149 krugova, deset više od Leclerca, dok ga je pratio Olivera Berna sa 130. Najbolju trojicu slijedio je George Russell u Mercedesu, ispred vozača Red Bulla, Oscar Piastri, Gabriela Bortoletta iz Audija i Gaslyja. Od Piastrija nadalje, razlike u odnosu na Leclerca bile su velike, a posebno zabrinjavajući je zaostatak Aston Martina – Fernando Alonso je bio četiri sekunde iza vozača Ferrarija.

Drugog dana na Sakhiru, između ostalih, pauzirali su najtrofejniji aktuelni vozači, Lewis Hamilton i Max Verstappen, kao i Kimi Räikkönen u Mercedesu.

Prva testiranja u Bahreinu završavaju u petak, a druga su na programu od sljedeće srijede do petka. Nova sezona Formule 1, kojom starta nova era, počinje Velikom nagradom Australije od 6. do 8. ožujka.